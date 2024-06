Monjas y Monjes españoles se unen en 'Vida Contemplativa en Sinodalidad' para "dar sentido" en la sociedad

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de monjas y monjes españoles se ha unido en el espacio sinodal 'Vida Contemplativa en Sinodalidad' (VCenS) para "dar sentido" en la sociedad.

Según han señalado, la iniciativa "pone la suma de conocimientos al servicio de todas las instituciones, marca un camino de soluciones y refuerza sus identidades".

En concreto, han precisado que, más allá de un espacio de formación, es un itinerario facilitado para aprender herramientas y desarrollar un mayor nivel de conciencia sobre los desafíos y la necesidad de afrontarlos conjuntamente. "Porque los monasterios son autónomos y, al mismo tiempo, interdependientes", han apuntado.

Igualmente, han avanzado que ya se están diseñando los primeros 'proyectos en red' "en un proceso de cuidado mutuo, desde la comunicación hasta la sostenibilidad. En este sentido, han explicado que el espacio es "libre y voluntario", no condicionado por una agenda sino por un "deseo compartido". Se trata de una iniciativa que parte de la propia vida monástica y, por ello, han invitado a todos los monasterios del país a sumarse y "hacerla suya abrazando la diversidad de carismas".

"Somos mujeres y hombres iguales que los que no viven en la vida contemplativa. Nuestra vida no es todo relax, también es esfuerzo, desde que te levantas hasta que te acuestas. Nos queremos y, aunque haya luchas, hay fraternidad, por eso crecemos. No somos islas, de ahí que vivamos en comunidad. Solo somos personas ordinarias a las que les ha pasado algo extraordinario. Ahora estamos aquí para reconciliar al mundo con Dios. La paz de los monasterios se llama Dios y existe tanto dentro como fuera de ellos", han destacado.

VCenS consta de varias formaciones, fruto de las necesidades planteadas por los propios contemplativos. Todas constan de varias ediciones, que se están desarrollando entre 2022 y 2025 de la mano de diversos especialistas con experiencia internacional.

La primera de ellas consiste en un proceso de 'Acompañamiento y Discernimiento Intermonástico'. La segunda se centra en 'Discernir, Contemplar y Facilitar". A ambas las complementan, en paralelo, otras dos propuestas formativas: 'Gestión del Patrimonio y Cuidados'.

Hasta el momento, son más de una veintena las instituciones de vida contemplativa que han decidido participar. Más de 150 monjas y monjes, por su parte, han formado parte o están formando parte de algunas de las citadas formaciones.

El proyecto cuenta con el beneplácito de la Conferencia Episcopal Española a través de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, y con el apoyo de la Fundación Porticus y de otras entidades como San Juan de Dios, UMAS o CITeS, la Universidad de la Mística, donde tienen lugar las sesiones presenciales formativas.

Finalmente, ha agregado que este proyecto tiene el objetivo "de naturalizar, reforzar y acercar a la Iglesia y la sociedad española la realidad de la vida monástica".