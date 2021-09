Morant tendrá preparado el "nuevo texto" de la Ley de Ciencia "a principios de octubre"

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha anunciado este jueves en su primera comparecencia en el Congreso que el "nuevo texto" de la Ley de Ciencia estará listo "a principios de octubre" y, a partir de ahí, iniciará una ronda de diálogo "con todos los actores implicados en la ley, las comunidades científicas, sindicatos y, por supuesto, los grupos parlamentarios".

Así lo ha indicado en su primera intervención ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades para informar de las líneas generales de la política de su Departamento, al ser interpelada por el portavoz del PP, Pedro Navarro, quien ha afirmado que la Ley de Ciencia "hay que rectificarla entera".

El parlamentario 'popular' ha advertido de que su grupo apoyará una ley que respalde el sector y ha solicitado no ser "los últimos" en conocer el nuevo proyecto. También ha pedido a la ministra que "rectifique" la política llevada a cabo por su antecesor en el cargo, Pedro Duque, así como un Pacto de Estado por la Ciencia con "contenido y compromisos".

La diputada de VOX, Mireia Borrás, se ha expresado en esta misma línea y ha afirmado que la Ley de Ciencia ha logrado el rechazo de los científicos y ha sido un "profundo chasco" para el sector. Por todo ello, ha preguntado a la titular de la cartera de Ciencia si el nuevo proyecto incluirá "cambios sustantivos". Joan Mrgall, del Grupo Republicano, también ha afirmado que hay "campo por recorrer y mejoras que hacer en el texto de la Ley" durante su recorrido parlamentario.

En su intervención, el representante de Ciudadanos, Juan Ignacio López-Bas, se ha referido a la figura contractual 'tenure track', que consiste en una contratación fija sujeta a evaluación externa y ha destacado que ha sido "criticada" por muchos sectores y expertos. De esta forma, ha querido saber qué tipo de avances ha realizado para ajustar esta figura y si va a convocar a los grupos parlamentarios para dialogar sobre el nuevo proyecto de ley. "Se ha intentado aplicar una figura que no tiene encaje en la normativa española. Entonces vamos a hacer una tarea de revisionismo. Vamos a partir de lo que sí que funciona", ha afirmado.

En este sentido, la ministra de Ciencia ha asegurado que "ese nuevo texto ya va a ser más próximo a todos y a todas las aportaciones que se han hecho desde los grupos parlamentarios", porque, según ha añadido, ha realizado "un ejercicio de escucha".

"No siempre, cuando uno redacta un texto, acierta a la primera", ha declarado Morant, que ha añadido que tampoco cree que la vocación del primero fuese ser el definitivo y ha puesto en valor el trabajo "ingente" realizado por su antecesor. Además, ha dicho que si la ley "no representa a la comunidad científica, no servirá para nada".

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Josune Gorospe, ha aplaudido la intención de la ministra de promover la igualdad entre hombres y mujeres en el sector y ha recordado a Morant la importancia de que haya "coherencia y coordinación" entre las futuras leyes de Ciencia y de Universidades. Así, la ministra ha garantizado que serán coherentes y estarán coordinados.

Por las barreras burocráticas a las que se enfrentan los científicos en España han preguntado los representantes del PNV y PP. A este respecto, Diana Morant ha aclarado que el Ministerio de Ciencia e Innovación tiene que ser "especialmente riguroso en la evaluación", pero ha reconocido que podrían ser "más facilitadores" y "asesorar previamente a las empresas para que a la hora de presentar los proyectos tuvieran menos dificultades".

Desde Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna ha reconocido el trabajo realizado por el exministro Duque y ha afirmado que su grupo "comparte los objetivos" planeados por Diana Morant en su exposición. Entre ellos, el portavoz de la formación morada ha destacado que la política del Ministerio tiene que poner "en el centro" al personal científico e investigador, la mejora de los procesos de evaluación de la calidad de la investigación, así como institucionalizar las unidades de cultura científica.

Finalmente, el portavoz socialista, Javier Alfonso, ha reconocido el trabajo desempeñado por Pedro Duque al frente del Ministerio de Ciencia, así como ha aplaudido la exposición de la nueva ministra y los objetivos planteados. Además, ha afirmado que la inversión en ciencia no puede estar sujeta a "vaivenes" políticos y ha criticado que el PP efectuase recortes durante su mandato.