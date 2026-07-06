Mujeres Jóvenes ve la ley de Feijóo del "concebido no nacido" como un "retroceso" en derechos sexuales y reproductivos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del PP - CARME RIPOLLÉS/EUROPA PRESS

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Mujeres Jóvenes ha rechazado el anuncio del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar una ley nacional para que el "concebido y no nacido" tenga repercusión económica y social, una medida que la organización considera un "retroceso" en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

"La prioridad de todos los partidos debería ser eliminar las barreras que todavía existen para ejercer este derecho, no impulsar medidas que suponen un retroceso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", ha asegurado la organización en declaraciones a Europa Press.

De la misma manera, ha recordado que en su informe sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo ya advirtieron de que las políticas de la Comunidad de Madrid eran "claramente ideológicas" y estaban orientadas a "dificultar el ejercicio efectivo del derecho a decidir de las mujeres".

A juicio de la organización, la propuesta de Feijóo va un paso más allá al intentar situar al concebido no nacido como "sujeto de derechos", una consideración que, según denuncian, no se corresponde con el ordenamiento jurídico español ni con la doctrina del Tribunal Constitucional. En este sentido, han incidido en que el feto "en definitiva, no es una persona física".

Asimismo, han manifestado su "preocupación" por el hecho de que, "en lugar de garantizar el acceso real y en igualdad a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio", se continúe "alimentando un debate que cuestiona la autonomía de las mujeres".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes en una entrevista en 'Antena 3' una ley nacional para que el "concebido y no nacido" tenga "repercusión económica y social". Así lo ha expresado al ser preguntado expresamente por la ley aprobada la semana pasada en la Comunidad de Madrid.

Desde 'Génova' lo enmarcan en una ley de apoyo a las familias para "apoyar la maternidad, favorecer la conciliación" y que "en España tener hijos deje de ser una heroicidad", en palabras de su portavoz nacional, Borja Sémper.