Las mujeres lesbianas, trans y bisexuales sufren discriminación sanitaria, laboral y jurídica, según la FELGTB

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB)ha denunciado este lunes, 4 de marzo, durante un acto celebrado en su sede con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo, el "desconocimiento de la realidad trans" por parte de la comunidad sanitaria, así como la discriminación sanitaria, laboral y jurídica de las mujeres lesbianas, trans y bisexuales.

Durante el evento, la Federación ha lamentado+ la falta de protocolos específicos en ginecología para la atención de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans y la carencia de campañas de prevención en salud sexual para mujeres que mantienen relaciones con otras mujeres, según ha informado en un comunicado.

Asimismo, FELGTB ha apuntado que las mujeres lesbianas y bisexuales ven mermados sus derecho sexuales y reproductivos ante la imposibilidad de acceder a las técnicas de reproducción asistida en el Servicio Nacional de Salud.

Asimismo, FELGTB ha aseverado que las mujeres de este colectivo se ven sometidas a cosificación por parte del sector masculino y que continúan estando invisibilizadas en la sociedad. Así, la vocal de delitos de odio de esta entidad, Arantxa Miranda, ha expuesto que el 80% de las mujeres transexuales tiene que recurrir al trabajo sexual debido a la discriminación laboral que sufren.

Miranda ha recordado que, según el informe de delitos de odio elaborado por la Federación en noviembre de 2018, entre un 60% y un 80% de los actos violentos que sufre el colectivo no se denuncian y que el 73% de los delitos de odio fueron denunciados por hombres gais, mientras que solo el 21% fueron denuncias realizadas por mujeres lesbianas.

DISCRIMINACIÓN LEGISLATIVA Y LABORAL

La FELGTB ha destacado la situación de vulnerabilidad a la que se ven expuestas las mujeres transexuales en cuanto al reconocimiento de la autodeterminación de su identidad, ya que para cambiar de género en el registro se les exige un diagnóstico médico de disforia de género, estar sometidas a un tratamiento hormonal durante dos años, ser español y mayor de edad.

Asimismo, ha recordado que las mujeres lesbianas y transexuales deben estar casadas antes de que nazcan sus hijos para poder inscribirlos en el registro civil, a diferencia de las parejas heterosexuales.

En este sentido, FELGTB ha indicado que las parejas de mujeres no casadas no pueden inscribir conjuntamente a su hijo y que la no gestante debe iniciar un proceso de adopción del niño, entre otras discriminaciones.