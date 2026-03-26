Nace una plataforma web para recordar y homenajear a personas fallecidas

Vida Eterna Memorial lanza una plataforma digital dedicada a honrar la memoria de personas fallecidas - VIDA ETERNA MEMORIAL

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vida Eterna Memorial acaba de lanzar una plataforma digital de alcance internacional dedicada a honrar la memoria de personas fallecidas, por lo que se podrán crear memoriales y esquelas digitales en un entorno personalizado, que facilitará la participación de familiares y allegados desde la distancia.

Con este nuevo proyecto ('www.vida-eterna.com'), se crearán tributos póstumos a seres queridos en un entorno digital accesible, respetuoso y permanente, como han indicado los impulsores de la iniciativa, que añaden que la idea nace de la sociedad civil, sin respaldo institucional y está registrada en más de 45 países de Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

Asimismo, indican que también pretenden rendir homenaje a las víctimas del COVID-19 y a todas aquellas personas ya fallecidas que merecen ser recordadas y no pudieron ser despedidas por sus seres queridos a causa de la pandemia, con el fin de cubrir "este vacío emocional y social".

Además de recordar a las víctimas del COVID-19, con este proyecto se quiere homenajear a personajes ilustres y personas que han aportado valor a la sociedad, reforzando la idea de que toda vida merece ser celebrada y su memoria preservada, por lo que califican la iniciativa de "acto de gratitud".

El lema de la plataforma 'El valor de ser recordado' resume la filosofía del proyecto: todas las personas, independientemente de su procedencia o circunstancias, merecen un espacio donde su memoria sea preservada y compartida, al permitir a familiares y amigos crear memoriales personalizados, subir fotografías, añadir textos y habilitar espacios para mensajes de condolencia, velas o flores virtuales. Todo ello está supervisado por el creador del homenaje para garantizar el respeto y la privacidad.

La plataforma permite así consultar el listado de memoriales de personas destacadas o anónimas; crear fichas de memoriales personalizados con acceso privado; publicar esquelas personalizadas; acceder a un blog sobre temas espirituales; y consultar información general sobre el proyecto. El desarrollo web ha sido realizado íntegramente por la empresa Grdar Servicios Digitales del ParcBit de Mallorca.

Mientras, su diseño accesible facilita la participación, desde cualquier lugar del mundo, de familiares y allegados que no pueden asistir a un velatorio o funeral por razones geográficas o personales por lo que la plataforma se convierte en un punto de encuentro, disponible para siempre.

Con esta iniciativa, se "resuelve una deuda pendiente, que las instituciones públicas hasta el momento no se han atrevido a llevar a cabo, como legado permanente de una pandemia que tanto daño y dolor causó, pero a la vez abre un nuevo canal digital donde las personas independientemente de su origen y condición tengan un canal para compartir el dolor y la amistad en el momento de la muerte de un ser querido", afirman desde Vida Eterna Memorial.