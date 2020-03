Navarra retoma conversaciones con el Estado para recibir el traspaso de sanidad penitenciaria en "los próximos meses"

PAMPLONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha retomado las conversaciones con el Ejecutivo central para lograr la transferencia a la Comunidad foral de la competencia de sanidad penitenciaria, un traspaso que esperan que "se materialice en los próximos meses" para "ofrecer un atención de la máxima calidad".

"La voluntad política del Estado es clara en términos de transferir la competencia, la voluntad ha ido avanzando y no retrocediendo", ha asegurado el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Ejecutivo foral, Eduardo Santos, en una comisión parlamentaria, a petición de todos los grupos, en la que ha estado acompañado por la consejera de Salud, Santos Induráin.

El consejero de Justicia ha remarcado que "las personas privadas de libertad no están privadas de otros derechos, como el de la salud" y ha destacado que tanto el anterior Gobierno de Navarra como el actual "han mostrado su interés por la transferencia de la sanidad penitenciaria que deriva de una ley del año 2003, en concreto, la disposición adicional sexta de la ley de calidad y cohesión del sistema nacional de salud".

Según ha señalado, a la vista de que "la totalidad de las comunidades tienen transferidas las competencias sobre la sanidad en general, no parece muy eficaz tener islas en relación con la privación de libertad". Y ha recordado, además, que en el acuerdo programático de legislatura suscrito por PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E recoge que "en el plazo de un año se materializará con el Estado las transferencias para la asunción de esta competencia".

"Esto nos implica y nos obliga", ha expuesto Santos, quien ha afirmado que, tras la toma de posesión del nuevo Gobierno en el Estado, se han retomado las conversaciones y hay "una hoja de ruta".

Ha explicado que, tras la llegada del nuevo Gobierno, se han retomado "todos los documentos técnicos que ya se habían ido establecido" para la asunción de esta transferencia para elaborar "un documento técnico que no parte de cero" y ha detallado que, una vez se alcance un consenso con el Estado, se convocará la Junta de Transferencias. "Lo siguiente es un Real Decreto por parte del Estado", ha detallado.

En la actualidad, según los datos aportados por el consejero, la prisión de Pamplona cuenta con 295 personas reclusas, lo que supone en torno al 0,5% de la población penitenciaria del país. Ha explicado, además, que "vía Convenio Económico, con carácter general, asumimos el 1,6 de los servicios que presta el Estado".

Por su parte, la consejera de Salud, Santos Induráin, ha puesto de manifiesto que, aunque las competencias sean de Instituciones Penitenciarias, el Servicio Navarro de Salud "viene colaborando en la atención sanitaria a las personas con problemas de salud mental que se encuentran en el centro penitenciario de Pamplona desde hace bastantes años".

Ha recordado que, debido a la baja de los dos facultativos de la plantilla, se ha producido una situación de "falta de atención médica" en el interior de la cárcel, pero ha remarcado que "las personas internas que precisaban atención médica han estado siempre atendidas en el servicio de urgencias del CHN o el servicio de urgencias extrahospitalarias del Doctor San Martín".

Además, según ha expuesto, "en cuanto se conoció el hecho se celebró una reunión entre la dirección del SNS y la dirección del centro penitenciario para analizar la situación y garantizar en todo caso la atención sanitaria de los internos". "Recientemente, parece que la situación del servicio sanitario interno ha cambiado en el sentido de que un facultativo se ha reincorporado al trabajo y se ha contratado a otro profesional médico para apoyar la atención", ha agregado.

La consejera de Salud ha concluido su intervención destacando que están "preparados y dispuestos a asumir las competencias en sanidad penitenciaria en cuanto sea posible". Y se ha comprometido a que, una vez se asuma la competencia, dar "una atención de la máxima calidad posible al nivel de la ciudadanía de nuestra comunidad".

"DECEPCIÓN" DE NAVARRA SUMA

Tras la exposición de los consejeros, Jorge Esparza, de Navarra Suma, ha afirmado que las explicaciones dadas han sido "francamente decepcionantes" y ha destacado que esperaban "mucho más" de la sesión. "Las cosas lejos de avanzar están peor, más allá de la asunción de la competencia está el prestar un servicio digno a los reclusos", ha reivindicado, para señalar que "la responsabilidad del deficiente servicio que se está prestando es casi a partes iguales entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra, más allá de quien tenga las competencias".

Por parte del PSN, Patricia Fanlo ha rebatido las palabras del representante de Navarra Suma y le ha exigido que "no diga" que los reclusos están "mal atendidos" cuando "con los Gobiernos de UPN había el mismo número de médicos". Ha afirmado que "en ningún momento los reclusos" han estado "desatendidos" y ha destacado que "todo lo contrario, se deriva al CHN donde se los ingresa en habituación individual y con los policías en la puerta".

En representación de Geroa Bai, Ana Ansa ha afirmado que están "encantados" de que las competencias de salud penitenciaria "vuelvan a donde tenían que haber estado siempre". Y ha señalado que aunque "es posible que para el departamento no sea el mejor de los momentos por el déficit de profesionales, eso no quiere decir que no sea el momento en el que tengamos que hacerlo".

Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha manifestado que le ha quedado "corta" la exposición de los consejeros y ha considerado que tiene la "sensación" de que "se le ha querido restar importancia" a la situación de la asistencia sanitaria en la cárcel. Sobre la asunción de la competencia, ha manifestado que tiene la "sensación" de que "hemos retrocedido".