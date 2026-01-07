La nieve afecta a seis carreteras de la red principal y mantiene cortadas otra decena secundarias

Quitanieves trabajandoen Pedrafita do Cebreiro en Lugo. - Carlos Castro - Europa Press

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nieve afecta a seis carreteras de la red principal en Burgos, Zamora, Orense, Valladolid, León y Palencia , aunque todas ellas permanecen transitables, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). Asimismo, una decena de vías de la red secundaria están cortas al tráfico.

Las vías afectadas son la A-1 en Castañares (Burgos), la A-52 en Mombuey (Zamora) y Canda (Ourense), la A-6 en los entornos de Astorga (León) y Tiedra (Valladolid), la A-62 en Gomecello (Salamanca) y Buniel (Burgos), la AP-66 en Caldas de Luna (León) y la A-231 en Osorno (Palencia y Tardajos (Burgos).

En la red secundaria están cortadas al tráfico la BV-4024 a la altura de Guardiola de Berguedà (Barcelona) desde el km 17 al km 21; en Salamanca la DSA-191 a la altura de Candelario desde el km 8 al km 10.6;

En Asturias, están cortadas las la CO-4 desde el km 0 en Covadonga y al km 12.75 en Gamoneu (Asturias); la LN-8 desde el km 10 en Pontones al km 28 en Quempu.

Las vías afectadas en Granada son la a carretera A-395 desde el km 32 en Sierra Nevada al km 50.1 en Dilar y el puerto de montaña de la carretera A-4025 desde el km 0 en Güejar sierra al km 7.35 en Sierra Nevada.

En Navarra está prohibido el tráfico la NA-2012 desde el km 7.2 en Muskilda al km 23.56 en Irati y la NA-2011 a la altura de Pikatua desde el km 7 al km 10.8.