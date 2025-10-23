El norte peninsular registra rachas huracanadas de hasta 167 km/h y olas de más de ocho metros. - AEMET / TWITTER

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Puntos de costa o de alta montaña del norte peninsular han registrado rachas huracanadas de viento de hasta 167 kilómetros por hora (km/h), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Se espera que el viento siga soplando con intensidad en amplias zonas del norte y este de la Península y en Baleares. Además, en el marco del temporal marítimo en el norte se podrán registrar olas que superen los ocho metros.

Con datos hasta las ocho de la mañana de este jueves, Matxitxako (Vizcaya) ha registrado rachas de 167 km/h; Valdezcaray (La Rioja), de 136 km/h; la estación de esquí de La Pinilla (Segovia), de 132 km/h; Estaca de Bares (A Coruña), de 127 km/h; Santander (Cantabria), de 111 km/h; y Torla-Ordesa, en El Cebollar (Huesca), de 109 km/h.

Ayer por la mañana, el organismo estatal avanzó la llegada de una nueva borrasca de gran impacto a España, de nombre 'Benjamín', que preveía que pudiese provocar rachas de viento "muy fuertes" en amplias zonas de la Península y olas que podrían superar los siete metros en el norte peninsular.