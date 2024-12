Noviembre termina con 87 personas fallecidas en las carreteras, once menos que en el mismo mes de 2023

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El mes de noviembre ha registrado 72 siniestros mortales en las carreteras españolas, en los que han fallecido 87 personas, once menos que en el mismo mes de 2023, en un contexto en el que la movilidad ha aumentado un 6% respecto a noviembre del año anterior, registrándose 34,5 millones de movimientos de largo recorrido. El 77% de los fallecidos se produjo en vías convencionales.

Según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT), noviembre de 2024 ha tenido un comportamiento irregular en lo que a siniestralidad en vías interurbanas se refiere. En los primeros quince días fallecieron 20 personas y además los días 4, 5 y 6 de noviembre no se registraron fallecidos. En cambio, la segunda quincena del mes tuvo un peor comportamiento, con dos días (el 17 y el 23 de noviembre) con diez fallecidos, otro día con ocho y otro con siete, muy por encima de la media diaria situada en tres.

En el mes de noviembre se han reducido los fallecidos usuarios de moto, registrándose trece fallecidos, doce menos que en noviembre del pasado año. Este descenso de motoristas fallecidos es relevante en vías convencionales, donde han fallecido 9 frente a los 21 fallecidos de noviembre del pasado año. Asimismo, se reduce el número de peatones fallecidos, pasando de los 16 de noviembre de 2023 a los seis del año actual.

Por tipo de siniestro, han descendido las víctimas mortales por colisión frontal (14 frente a 23 en noviembre de 2023), mientras que los fallecidos por salida de vía aumentan (37 frente a los 33 del mismo mes del pasado año).

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, doce de los fallecidos no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro: once usuarios de turismo y uno de furgoneta no llevaban puesto el cinturón.

Por comunidades autónomas, los datos publicados por Tráfico señalan que Baleares, Galicia y Cataluña son las comunidades que han aumentado su siniestralidad este mes. En el resto de autonomías han descendido.

Sobre la siniestralidad del fin de semana, la DGT ha apuntado que desde las 15.00 horas del viernes 29 de noviembre hasta las 23.59 del domingo 1 de diciembre, se registraron 16 siniestros mortales en los que fallecieron 18 personas, diez de ellas usuarios vulnerables (cuatro peatones, un usuario de bicicleta y cinco motoristas).

Además, siete de los fallecidos fueron en siniestros que tuvieron lugar en autopistas o autovías y once en carreteras convencionales. Teniendo en cuenta el tipo de siniestro, seis fueron salida de vía, seis colisiones y cuatro atropellos a peatón.

Almansa (Albacete); Elche y Xaló (Alicante); Puerto Real (Cádiz); Guadahortuna y Molvízar (Granada); Alcalá la Real (Jaén); Málaga (Málaga); Paradas (Sevilla); Villarejo de Salvanés (Madrid); Villares de la Reina (Salamanca); Los Yébenes (Toledo); Rotgla i Corbera (Valencia); Erandio (Bizkaia): Bárboles y Zuera (Zaragoza) fueron los municipios y provincias en los que se produjeron los siniestros mortales.

Finalmente, en lo que va de año han fallecido en las carreteras 1.062 personas, 17 más que en el mismo periodo del pasado año.