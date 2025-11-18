El nuevo nuncio del Papa, Piero Pioppo, llegará a España el próximo 5 de diciembre

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo nuncio apostólico de Su Santidad, Piero Pioppo, llegará a España el próximo 5 de diciembre, tal y como ha anunciado este martes el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en su discurso inaugural de la Asamblea Plenaria.

"Le recibiremos con alegría", ha asegurado Argüello, durante la inauguración, en la que también ha intervenido el secretario de la Nunciatura, Giuseppe Commisso, quien ha dirigido un saludo a los obispos presentes y a todos los participantes.

En su intervención, Commisso se ha hecho eco del encuentro de la Comisión Ejecutiva de la CEE con León XIV, una reunión que, a su juicio, representa "la búsqueda de una comunión que no sea solo teórica, sino efectiva y dinámica".

También ha transmitido "el saludo y la cercanía" del nuevo nuncio Piero Pioppo y ha compartido con los obispos que, "en su estilo y ejemplo de pastores", suponen un "estímulo" para afrontar "las situaciones" del presente desde el servicio y la dedicación.

Commisso ha concluido su saludo reafirmando la "plena y continua disponibilidad de la Nunciatura Apostólica" y deseando a todos los obispos que esta reunión de la Asamblea Plenaria sea fructífera.