Argüello rectifica: "No he querido decir que los homosexuales no sean varones"

El secretario general de los obispos españoles y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha rectificado sus palabras sobre sacerdocio y heterosexualidad y se ha disculpado por si la expresión que ha utilizado ha molestado a algunas personas. "No he querido decir que los homosexuales no sean perfectamente varones", ha indicado.

"Pedir disculpas por si la expresión que he utilizado en el contexto de la pregunta que se me hizo, ha podido molestar a algunas personas. Yo no quiero decir que los varones homosexales no sean perfectamente varones, lo que yo he querido expresar con esta frase poco afortunada era algo más amplio", señala en un audio enviado por la Conferencia Episcopal Española (CEE), tras la rueda de prensa que ha ofrecido Argüello este viernes 23 de noviembre.

En su comparecencia, el obispo auxiliar de Valladolid había reivindicado el derecho de la Iglesia católica a elegir candidatos al sacerdocio "enteramente varones y, por tanto, heterosexuales".

Si bien, unas horas después ha aclarado que lo que ha querido expresar es que la Iglesia pide candidatos "de sexo varón, de género varón" pero cuya "tendencia sexual no sea de atracción por el mismo sexo" sino que sea "lo que la corporalidad masculina puede llevar consigo".

"He tratado de explicar por qué la Iglesia elige a estas personas que reúnan esta triple condición: varones --sexo varón, género varón--, que por supuesto las personas de condición hommosexual así lo son", ha subrayado.

Si bien, ha reconocido que "al saltar" su declaración a "un titular de prensa, sobre todo, si se dice de manera negativa --los homosexuales no son enteramente varones--", ha considerado oportuno rectificar porque "no es" lo que ha "querido decir".