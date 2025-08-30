Obispo de Bilbao dice que poner límites numéricos a la migración no es la solución, pero cree que debe ser controlada

BILBAO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Obispo de Bilbao, Joseba Segura, considera que poner límites númericos a la migracion no es la solución, en el sentido de que se pueda decir una cifra "ahora, hasta aquí, y ya no más". "Pero lo que no se puede hacer es, de alguna forma, abrir totalmente y permitir que la migración llegue sin ningún tipo de limitaciones. Hay que hacerlo de manera tranquila, serena, progresiva y controlada", ha precisado.
En su opinión, la cuestión no es poner límites, "porque esto va a ser una realidad cada vez más importante en Europa, aunque solo sea por el hecho de que la presión migratoria de África sobre Europa es enorme". "En África tienen una natalidad fortísima y, en cambio en Europa, sabemos cómo estamos", ha indicado, en declaraciones a Radio Euskadi.
En este sentido, ha apuntado que la migración es un hecho que "está aquí para quedarse" y que está transformando la política europea de una forma "dramática". "Hay cuestiones que se están planteando e intentando plantear bien, pero hay reacciones que, desde el punto de vista cristiano, no son aceptables, porque, por encima de todo está la dignidad de las personas, y eso hay que asegurarlo como primera cosa", ha explicado.
No obstante, ha manifestado que, en la práctica, "efectivamente, también hay que saber gestionar un proceso y una situación que pone mucha presión a las sociedades europeas". "Entonces, en ese sentido, la solidaridad de unos con otros e intentar de alguna forma asumir en un sentido positivo y con una actitud positiva esta presencia y esta llegada de migrantes, me parece que es la forma", ha indicado.
Dicho esto, ha subrayado que si este fenómeno se convierte en un "arma arrojadiza, donde unos van contra otros, donde unos no quieren asumir o se quejan de que esto va a generar problemas, etcétera, y ven un poco la perspectiva solamente del problema, y no ven el hecho de que esto es una realidad que está aquí y que tenemos que saber asumir y que tenemos que saber gestionar, entonces, la situación se puede complicar". "De hecho, se está complicando en muchos sitios", ha reconocido.