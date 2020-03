Los obispos, contra la Ley de Eutanasia: "Estas leyes hacen que la gente vea normal lo que es un crimen"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles han publicado algunas orientaciones en contra de la ley de eutanasia entre las que aseguran que estas leyes "hacen que la gente vea normal lo que es un crimen"; y preparan una instrucción pastoral sobre el acompañamiento en la muerte.

"Estas leyes hacen que la gente vea normal lo que es un crimen. Cuando por ley se admiten crímenes como el aborto o la eutanasia, mucha gente considera que si se admite legalmente es porque no es algo malo y al convertirse en una práctica admitida terminan considerándolo como algo normal", apunta la Conferencia Episcopal Española (CEE) en un documento titulado 'Cuestiones sobre la eutanasia'.

En el listado se incluyen preguntas como: ¿Qué es la eutanasia? ¿Qué estrategias utilizan las campañas que defienden la ley de eutanasia? ¿A quién hace daño? ¿Qué dice la Medicina? ¿Por qué no puedo decidir que me quiten la vida? o ¿qué tenemos que hacer para que todo enfermo tenga una muerte digna?

A la primera pregunta, los obispos responden que la eutanasia es "el modo de quitar la vida a una persona enferma" ya sea "por acción o por omisión", y precisan que es "similar al suicidio asistido", aunque en este último caso el médico proporciona al paciente los medios necesarios para que sea él mismo quien se provoque la muerte.

Para los prelados, la "auténtica eutanasia o muerte dulce" debería ser "la que permita al enfermo morir dignamente, aliviando su dolor, su angustia y su soledad".

"UN MODO DE LIBRARSE DE PERSONAS MOLESTAS Y COSTOSAS"

"La eutanasia no debe ser un modo de librar a la sociedad de personas molestas y costosas, ni un modo de evitar que el Estado gaste dinero en cuidados paliativos y asistencia domiciliaria", subrayan.

A su juicio, se utilizan "estrategias" para defender la ley de eutanasia como presentar "algún caso límite"; "utilizar expresiones que suenan bien como 'muerte digna'; "presentar a los defensores de la vida como retrógrados" o "transmitir la idea de que la eutanasia es una demanda urgente de la población".

Los prelados advierten de que la ley de eutanasia "hace daño al paciente y a la familia, y es algo "nocivo" para la sociedad porque "el Estado tiene la obligación de defender al más débil" y porque "desnaturaliza la función del médico". "La eutanasia responde a una medicina liberal y endiosada", señalan.

Además, los obispos avisan de que al principio se dice que la eutanasia "es solo para cuando haya un dolor insoportable" y después como "en Holanda" termina "utilizándose en muchísimo otros casos: personas que no pueden dar su consentimiento, pacientes psiquiátricos, niños recién nacidos, personas con infelicidad senil".

DEPENDIENTES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

"¿Tienen libertad para decidir matarse los que están en depresión, los enfermos dependientes, los discapacitados psíquicos o los pacientes en coma?", se preguntan.

También recuerdan lo que dice el juramento hipocrático --'jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo'-- y la Asociación Médica Mundial (AMM), que se opone a la eutanasia.

Los prelados defienden que "todo ser humano tiene una dignidad infinita" y que, por ello, no debe ser tratado como "un objeto inútil o como una carga que produce gastos a la sociedad e incomodidades a la familia".

Asimismo, los obispos advierten de que una persona no puede decidir que le quiten la vida porque "la vida no es" suya sino algo que ha "recibido"; y porque "no se puede rectificar". "Si me analizo compruebo que muchas veces tomo decisiones equivocadas, meto la

pata continuamente y tengo que rectificar", puntualizan. Igualmente, alertan de que las personas que optaran por la eutanasia "incitarían" a los demás a que les "imiten".

Por todo ello, los obispos abogan por los cuidados paliativos, por la sedación paliativa "cuando sea necesario", en casos de "enfermedad incurable, avanzada e irreversible, con un pronóstico de vida limitado o bien en situación de agonía", y por una muerte de la persona rodeada de la familia y los amigos, y con la ayuda espiritual que precise.

INSTRUCCIÓN SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA MUERTE

En relación a la muerte, los obispos también están preparando 'Instrucción pastoral sobre el acompañamiento en la muerte y el duelo. Anuncio de la Vida eterna. La celebración de exequias e inhumaciones', que todavía está en fase de borrador, y que contendrá unas "orientaciones pastorales".

En concreto, se han planteado cinco puntos para desarrollar el nuevo documento: el sentido de la muerte del cristiano; el sentido de las exequias cristianas; sentido y significado de la inhumación y de la incineración; normas sobre la inhumación y de la incineración; y la pastoral con ocasión de la enfermedad, muerte y exequias de los cristianos.