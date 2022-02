Los obispos españoles, consternados por el ataque de Rusia a Ucrania: "¡Nunca más la guerra!"

Archivo - El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles se han mostrado "consternados" por la ofensiva militar lanzada esta madrugada por Rusia contra Ucrania, han pedido que "cese la guerra" y han invitado a los españoles a unirse a la jornada de ayuno y oración por la paz, convocada por el Papa Francisco.

"Una guerra es una tragedia para la humanidad; somos hermanos. Estoy consternado por las noticias que llegan de Ucrania. Rezo por la paz, como también lo hacen los fieles de Archidiócesis de Madrid y del Ordinariato. ¡Nunca más la guerra!", ha clamado en redes sociales el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.

Asimismo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, se ha unido a la oración del Papa Francisco por la paz en Ucrania y a su llamamiento a los gobernantes "para que hagan un examen de conciencia delante de Dios, que es Dios de la Paz y no de la guerra; que es Padre de todos y no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos".

En esta línea, el obispo de Ávila, José María Gil Tamayo ha invitado a la diócesis de Ávila a unirse el día 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, a la jornada de ayuno y oración por la paz en Ucrania convocada por el Pontífice.

También se ha sumado a esta invitación el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, "ante la triste noticia del inicio bélico en Ucrania con la invasión rusa", y ha pedido a los católicos que estén "cercanos a los inocentes que sufrirán la opresión prepotente".

Igualmente, a través de las redes sociales, han compartido el mensaje del Papa el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses; la diócesis de Coria-Cáceres y el obispo de León Luis Ángel de las Heras. "Oremos por la paz, ayunemos de toda violencia y seamos pacíficos y pacificadores", ha pedido De las Heras.

Más contundente ha sido el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, quien ha avisado que "la guerra es el fracaso del diálogo y la ruptura de la fraternidad" y que "una humanidad sin diálogo y sin fraternidad está abocada a su autodestrucción". "Paremos esta guerra sin sentido, nos sobre el tiempo para hablar", ha zanjado en un mensaje publicado en Twitter y recogido por Europa Press.