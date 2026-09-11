Los obispos españoles defienden que cada niño migrante merece "toda la atención, protección y respeto"

Varios niños migrantes en la calle en Ceuta. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los obispos de la Subcomisión para las Migraciones y la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española (CEE) han defendido que cada niño migrante "merece toda la atención, toda la protección y todo el respeto".

"Cuando miramos a un niño migrante y lo reconocemos como alguien único, con sueños y capacidades, cambia nuestra forma de relacionarnos con él. Deja de ser un problema que gestionar para convertirse en una persona que acoger y con la que encontrarse", subrayan los prelados en un mensaje publicado este viernes con motivo de la 112 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.

Además, subrayan que "una sola vida tiene un valor infinito" y que "un solo niño migrante, con su historia, sus miedos, sus esperanzas y sus heridas, merece toda la atención, toda la protección y todo el respeto".

Según señalan los obispos, "en un tiempo en el que los flujos migratorios se analizan con frecuencia desde cifras, porcentajes o discursos políticos", el lema de la jornada --'Incluso uno solo de estos pequeños'-- obliga a "cambiar el enfoque" y a "mirar más allá de las estadísticas".

Los obispos también denuncian que "hay menores que emprenden viajes peligrosos" exponiéndose a "redes de trata, a la explotación o a la violencia" y advierten de que "otros llegan a destinos donde se encuentran con barreras legales, sociales e ideológicas que dificultan su integración".

Por ello, exigen "en el ámbito institucional, políticas que garanticen protección, defensa e integración, poniendo en el centro la dignidad de la persona" y, en el ámbito personal, que se deje "de ver al migrante como un otro distante".

"¿Qué tipo de mundo estamos construyendo si permitimos que niños y niñas crezcan en condiciones de inseguridad y exclusión?", se preguntan los prelados.