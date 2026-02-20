Obispos españoles se reunirán la próxima semana y abordarán las ayudas a la Iglesia en la educación, entre otros temas

Una reunión de la Comisión Permanente de la CEE. - CEE

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) abordarán la próxima semana en su 272 reunión las ayudas a la Iglesia en la educación y un nuevo proyecto de una escuela de verano, entre otros temas.

Según ha informado la CEE en un comunicado, los prelados estudiarán las líneas de acción en la coordinación de la Pastoral del Deporte; acciones del Consejo General de la Iglesia en la Educación y su plan de trabajo para los próximos dos años; ayudas a la Iglesia en la educación; colegios diocesanos y directrices para la enseñanza online de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), que capacita para ser profesor de Religión Católica.

Asimismo, los obispos analizarán las propuestas para la puesta en marcha de un nuevo proyecto, la 'Escuela de Verano' de la Conferencia Episcopal y revisarán, para su aprobación, las 'Líneas pastorales' de la CEE para el cuatrienio 2026-2030.

A su vez, la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado llevará a la Permanente una reflexión sobre los ministerios laicales instituidos, y el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia presentará la nueva campaña de la Renta, 'Línea 105 Xtantos. Próxima parada'.

Además, la Comisión Episcopal para la Liturgia explicará el proceso de revisión de la traducción de la tercera edición típica del Misal Romano en español para España. El orden del día se completará con distintos temas de seguimiento y económicos, además del habitual capítulo de nombramientos.