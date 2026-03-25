Los obispos piden "no dejarse contaminar por el lenguaje del odio" en un mensaje a los musulmanes por el fin de Ramadán

Archivo - La cruz pectoral de un obispo. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles han enviado un "mensaje fraterno" a los musulmanes que viven en España, con motivo de la fiesta de Eid al-Fitr, que marca el fin del Ramadán, en el que condenan la guerra que "bombardea sin piedad el proyecto divino de la fraternidad universal", al tiempo que llaman a "no dejarse contaminar por el lenguaje del desprecio y del odio".

"Impidamos que los conflictos internacionales nos sumerjan en la desesperanza. No nos cansemos de orar por el don de la paz, y renovemos nuestro compromiso por promover la reconciliación, invitando a los miembros de nuestras comunidades a no dejarse contaminar por el lenguaje del desprecio y del odio. La fe sigue siendo el lugar común en el que los creyentes pueden volver a mirarse a la cara como hermanos, y sanar las relaciones dañadas", subrayan.

Así lo indican en un mensaje publicado este miércoles por la Conferencia Episcopal Española (CEE), y firmado por el obispo de Sevilla y presidente de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso.

En el texto, los prelados recuerdan que, este año, el calendario ha hecho posible que musulmanes y cristianos hayan compartido un tiempo de ayuno, oración y limosna, al coincidir la Cuaresma con el Ramadán, y destacan que durante este tiempo han podido hacer suyo "el dolor" de quienes están sufriendo la guerra.

"Al reorientar nuestra mirada hacia Dios, hemos podido hacer nuestro el dolor de tantos hermanos nuestros que sufren la guerra. Su llanto resuena con fuerza en el corazón de Dios, siempre clemente y misericordioso, dispuesto al perdón. La guerra es contraria a la voluntad de Dios y bombardea sin piedad el proyecto divino de la fraternidad universal", se lee en el mensaje.

La CEE recuerda que, recientemente, crearon el Departamento para las relaciones islamo-cristianas, dentro de Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso. De esta forma, según señala, los obispos expresan su "deseo y compromiso renovado" para aportar "el valioso patrimonio espiritual y humano" conservado en sus tradiciones religiosas; y "custodiar y promover el respeto del derecho fundamental a la liberta religiosa".