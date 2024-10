Observatorio para Libertad Religiosa pide a Polonia que esclarezca la situación de un sacerdote detenido hace 7 meses

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia ha pedido, a través de una recogida de firmas, al Ministerio de Justicia polaco, que esclarezca la situación del sacerdote Michal Olszewski, detenido durante siete meses, acusado de apropiación indebida de bienes públicos.

Según explican, Olszewski recibió una subvención del anterior gobierno polaco para una obra caritativa, el Archipiélago libre de violencia, una institución para víctimas de la violencia y "ahora, el actual gobierno le acusa de apropiarse del erario público".

"La detención de este sacerdote recuerda a los polacos demasiado a la época comunista. El Gobierno está yendo contra las instituciones católicas por motivos políticos", ha denunciado la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa, María García.

Según cuenta Alejandra Vanney, del Laboratorio de Libertad Religiosa de Torun, en una entrevista publicada por el Observatorio para la Libertad Religiosa, el Ejecutivo no está respetando los derechos del religioso y se le está coartando su derecho a la libertad religiosa, al no poder celebrar misa y no recibir asistencia espiritual de su superior.

Además, denuncia que se le presionó para que hablara sin estar su abogado delante, que está teniendo privación del sueño, que está sometido a una vigilancia continua o que no puede seguir la dieta especial que debe realizar por una enfermedad. "En las imágenes que han aparecido en los medios aparece mucho más delgado", ha analizado la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa.

Por todo ello, el Observatorio para la Libertad Religiosa ha mostrado su apoyo desde España al sacerdote y ha pedido al Ministerio de Justicia polaco que esclarezca su caso cuanto antes y garantice sus derechos.

"Si no es así, la Unión Europea debería tomar cartas en el asunto, ante la presencia de un preso político en un país democrático europeo y el anticlericalismo del Ejecutivo polaco", ha subrayado García.