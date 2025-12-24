Las ONG ecologistas ven "pocos avances" medioambientales en 2025, pero mucha movilización social

Archivo - Varias personas durante una nueva manifestación para exigir la protección del lobo ibérico, a 22 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las principales ONG ecologistas ven "pocos avances" medioambientales en 2025, pero mucha movilización social. Así lo han puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press representantes de estas organizaciones, que recuerdan la "decepcionante" Cumbre del Clima de Belém (Brasil) y la "ola de desregulación" que está poniendo en marcha la Unión Europea (UE, pero también la movilización ciudadana que ha llevado a sentencias "a favor de la justicia climática".

El año 2025 ha estado marcado por la salida de España de la sequía de larga duración el pasado mes de junio gracias al carrusel de borrascas en primvaera, que la convirtió en la quinta más lluviosa desde 1961 y la tercera más húmeda del siglo XXI, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pero también se ha debatido mucho sobre la protección al lobo ibérico, tras la aprobación de la rebaja de su protección, auspiciada por el PP con su mayoría parlamentaria en el Senado y confirmada más tarde en el Congreso. Las asociaciones ecologistas y agroganaderas han comentado a Europa Press que la situación está en la actualidad en una "tensa calma chicha".

Según han señalado, están a expensas de que el Gobierno mande el informe sexenal de la especie a Bruselas --que aclararía de forma oficial la situación del lobo y, por tanto, si se puede cazar-- y de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso presentado por el Defensor del Pueblo ante las polémicas disposiciones incluidas en la norma --algo que aclararía de manera oficial si los planes de gestión de la especie son legales.

En cuanto al calendario nuclear, en principio el programa de cierre seguirá su curso durante 2026, a menos que el Ejecutivo decida dar su aprobación a la prórroga de la central de Almaraz (Extremadura), que de momento tiene previsto su cierre entre 2027 y 2028. Durante este año, el Gobierno ha recalcado sus líneas rojas en este aspecto (no trasladar costes a los ciudadanos, seguridad de las centrales y seguridad del suministro eléctrico). Por ahora, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha pedido información a los titulares de la central para elaborar su informe preceptivo.

El gran desastre medioambiental del año ha sido la oleada de incendios de agosto, que en cuestión de unas pocas semanas elevó la cantidad de hectáreas consumidas por el fuego en España a más de 350.000, lo que convirtió al 2025 en el año con los incendios más virulentos en el país desde al menos 1994. Esto motivó la puesta en marcha del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que continuará su desarrollo en 2026.

A nivel internacional, Francia acogió en junio la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3), donde trató de impulsar la protección de los océanos y, sobre todo, la firma del 'Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales' (conocido como 'Tratado de los Océanos' o 'BBNJ' por sus siglas en inglés). Si bien no salió adelante en ese momento, a lo largo de los meses posteriores se ha conseguido superar el objetivo de 60 ratificaciones para que el texto entrara en vigor, algo que hará el 17 de enero de 2026.

En este marco, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la próxima creación de cinco nuevas áreas protegidas en el litoral español, por lo que incrementará hasta el 25,7% el porcentaje de áreas marinas españolas protegidas. Menos éxito tuvo la Cumbre del Clima celebrada en noviembre en Belém (Brasil), donde a pesar de los intentos de muchos países no se pudo abordar el fin de los combustibles fósiles.

Al margen de estos temas, la directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, ha destacado en declaraciones a Europa Press que durante 2025 se ha podido ver el poder de la movilización ciudadana en temas como las sentencias internacionales y europeas "a favor de la justicia climática"; y la paralización de macro proyectos como la granja de Noviercas.

Asimismo, ha lamentado haber tenido que asistir al "horror del genocidio" cometido por Israel en Gaza y ha puesto en valor que "millones de personas" hayan salido a la calle a defender la paz. También ha celebrado anuncios como la futura puesta en marcha de un abono único de transporte --algo a lo que desean que se sume el resto de administraciones--, así como el descarte del proyecto de amplicación del Museo Guggenheim de Bilbao "que amenazaba con destruir la Reserva de la Biosfera de Urdaibai".

En líneas similares, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha indicado en declaraciones a Europa Press que si bien los gobiernos han intentado "bloquear" los avances medioambientales durante este año, la sociedad "ha seguido avanzando". Entre otras cosas, ha citado el crecimiento de las energías renovables, "que ya suponen más del 30% de la electricidad" del mundo.

Tanto Del Olmo como la coordinadora de Amigas de la Tierra, Blanca Ruibal, han destacado la "ola de desrregulación" que está llevando a cabo la Unión Europea (UE) y que ya está "debilitando" algunas normativas ambientales. Como Saldaña y Del Olmo, Ruibal también ha destacado el papel de la ciudadanía "que sí se preocupa por el cambio climático, que no cae en el negacionismo y que se implica en las soluciones existentes".