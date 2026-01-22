Orestes Aja sustituye a Mar Martínez-Raposo al frente de Atresmedia Internacional - ATRESMEDIA

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la parte Digital & Streaming de Atresmedia Internacional, Orestes Aja, sustituirá a Mar Martínez-Raposo en la Dirección que ha liderado durante tres décadas.

Así lo ha anunciado este jueves el grupo de comunicación, que ha explicado que Aja asumirá la dirección "para dar continuidad a la estrategia del área, con especial énfasis en la consolidación de los canales de televisión de pago y la expansión de atresplayer".

Como ha explicado la compañía, Martínez-Raposo llegó a Atresmedia antes del inicio de las emisiones de Antena 3 en 1990, donde empezó a trabajar en el área de Noticias, como periodista.

En 1996, se encargó de la puesta en marcha y dirección de la señal internacional, a la que siguieron la creación de otros dos canales Televisión Digital Terrestre (TDT) de ámbito nacional: Neox y Nova. También lideró los lanzamientos de los internacionales Atreseries (2015) y Atrescine (2018).

Atresmedia ha informado de que, durante un período de transición, Martínez-Raposo seguirá vinculada al Grupo, para quien "es un gran honor formar parte de Atresmedia y haber tenido la oportunidad de poner en marcha proyectos importantes".

"Es toda una vida profesional. En estos últimos años hemos ido preparando el relevo así que todo discurrirá de la mejor manera posible. Me enorgullece también haber formado a excelentes profesionales que seguirán adelante con la tarea", ha declarado.

Por su parte, Orestes Aja Gurría cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria audiovisual. Al frente del área Digital & Streaming hasta ahora, según Atresmedia, Aja ha sido "una figura clave" en el crecimiento del modelo direct-to-consumer y en la integración de la plataforma atresplayer en una veintena de socios internacionales, como Claro Video, Amazon Channels, Roku y YouTube TV, así como en otros grandes operadores en Latinoamérica y Estados Unidos.

El grupo ha apuntado que su perfil combina "visión estratégica, gestión comercial y coordinación transversal de equipos, con foco en el crecimiento sostenible y el apoyo al contenido audiovisual en español".

"Asumo este nuevo reto con enorme ilusión y un profundo agradecimiento a Mar Martínez-Raposo y a Javier Nuche por la confianza. Es un orgullo recoger el testigo de una etapa tan sólida y bien construida y dar continuidad a un proyecto clave en el posicionamiento internacional de Atresmedia", ha declarado Orestes Aja.

Según ha señalado, su "prioridad será seguir defendiendo un negocio tradicional robusto y fortalecerlo, con Antena 3 como la gran marca de referencia en español, presente en los principales operadores de televisión de pago", al tiempo que impulsa "atresplayer como eje estratégico del crecimiento de Atresmedia Internacional".

El director general de Atresmedia Diversificación, Javier Nuche, de quien depende Atresmedia Internacional, ha agradecido la dedicación de Mar Martínez-Raposo y ha reconocido en Orestes Aja a un sucesor natural. "Mar es una auténtica pionera de la televisión paga en el mercado hispanohablante y su carrera ha estado trufada de éxitos, llevando a los canales internacionales de Atresmedia a cotas que parecían imposibles. Su larga y fructífera labor ha sido extraordinaria y no puedo sino estar profundamente agradecido por su trabajo y liderazgo. Ha sido un placer colaborar con ella", ha dicho.

"Orestes supone el relevo natural de Mar, con quien lleva trabajando de la mano en los últimos diez años, en los que ha desempeñado un papel fundamental. Su visión de producto, experiencia en D2C y B2B, habilidades comerciales y un profundo conocimiento de los nuevos modelos de distribución lo convierten en el perfil idóneo para el puesto", ha concluido.