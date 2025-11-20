Óscar López insta a Feijóo a aprobar las leyes de protección de menores en Internet: "Dejen de dar ideas que ya existen"

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, atiende a los medios de comunicación a su llegada a la IX Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP) 2025, en el Palacio de Congresos Europa, a 9 de octu - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a aprobar las leyes impulsadas por el Gobierno para la protección de los menores en Internet. "Dejen de dar ideas que ya existen y votenlas", ha afirmado.

Así lo ha expresado el ministro durante su participación este jueves en la cuarta jornada del foro de reflexión y debate de Atresmedia, Metafuturo, que se celebra en el Ateneo de Madrid entre el 17 y el 21 de noviembre. En este mismo espacio, Núñez Feijóo propuso el martes implantar la verificación de la edad y prohibir la geolocalización en las aplicaciones para proteger a los menores en el entorno digital.

López cree que Feijóo estaba "mal informado" "o quizá no ha leído los papeles o no se los han contado" porque el Gobierno ha llevado al Congreso dos leyes, la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) y la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (ENFA), "dónde está parte de la respuesta a lo que él plantea". "Si tiene que aportar algo, apórtelo, pero apruebe la ley", ha subrayado.

El líder del PP también ha pedido crear un sistema "de defensa y sanción con más medios y herramientas", facultando a la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia (CNMC) para actuar y supervisar, incluyendo la potestad de efectuar sanciones y auditorías. "Necesitamos tener mejor regulación y capacidad para ejecutarla", ha apostillado.

En este sentido, el ministro para la Transformación Digital ha defendido que es "perfectamente lógico" crear un departamento "potente" dentro de la CNMC que se encargue de las plataformas, el ámbito digital y los medios, y "reformar" en las normas que regulan su funcionamiento para dotarla de los medios "oportunos".

Óscar López ha defendido la necesidad de regular el entorno digital porque "no puede ser la ley de la selva". De este modo, ha argumentado que, según una investigación con 100.000 casos de estudio, los niños pasan 4 o 5 horas al día en plataformas digitales "sin ningún control" o que están accediendo a contenidos pornográficos con "12, 13 o 14 años". "No es casualidad que crezcan las violaciones en grupo cuando ven contenidos como ese con 12 y con 13 años", ha asegurado.

META EN EL CONGRESO

El ministro también ha hablado sobre la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llamar a comparecer en el Congreso a los responsables de Meta --matriz de aplicaciones como Facebook, WhatsApp o Instagram-- para que den explicaciones sobre un presunto caso de espionaje "sistemático y masivo" a usuarios.

"Me consta que después de que el presidente del Gobierno pidiera aquí un ejercicio de transparencia, porque lo que pidió es una comparecencia en el Congreso, hubo algún directivo y directiva muy enfadados. Me consta", ha subrayado.

Sin embargo, López ha afirmado que él, al igual que otros "padres y madres", está "mucho más enfadado" por lo que, a su juicio, está pasando.

"Hay un problema de salud mental en nuestro país entre menores espectacular. He tenido reuniones con muchos directivos de estas plataformas donde te dicen que ya lo están haciendo, que ya hacen que nadie se pueda dar de alta por debajo de una edad. Y lo que hay es una pregunta de: '¿Es usted mayor?' Sí, adelante. El tema es serio, el tema es grave. Por cierto, el debate no está aquí, está en toda Europa", ha añadido.

El Gobierno está impulsando una ley de protección a la infancia en los entornos digitales, una normativa que incluye, entre otras medidas, elevar de 14 a 16 años la edad para registrarse en redes sociales. "Europa está debatiendo si se establece una mayoría de edad para entrar en redes sociales. ¿Cómo se garantiza la transparencia algorítmica o la responsabilidad de las plataformas?", ha destacado el titular de Transformación Digital.

En ese sentido, López se ha referido también al fallo que se ha dado a conocer este jueves del Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid, que ha condenado a Meta a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias integradas en la Asociación de Medios de Información (AMI), entre ellas a Europa Press, por haber obtenido una ventaja competitiva significativa al realizar publicidad en sus redes sociales Facebook e Instagram infringiendo el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD).

"Europa ha debatido si ha habido un fallo del mercado de los medios de comunicación tradicionales con la entrada de estas grandes plataformas, que esto es lo que ha dicho un juez hoy, dar la razón a los medios de comunicación que denunciaron que había, sí, una competencia en un mercado que necesitaba una intervención, porque han entrado sin las mismas reglas del juego que los medios convencionales y han detraído recursos del mercado publicitario de los medios tradicionales", ha resaltado.

Por todo ello, López ha resumido que lo que se busca desde el Gobierno es que "haya responsabilidad" por parte de los dueños de las plataformas y que se combata el anonimato que ampara los delitos y los acosos en las redes.

Además, ha remarcado que el debate entre "regulación y competitividad es falso" y también que, a su juicio, "hay que actuar" y "regular".