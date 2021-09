Otras seis CC.AA se reunirán en octubre para pactar una postura común sobre financiación

ZARAGOZA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado este martes que está manteniendo conversaciones con los Ejecutivos de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Extremadura y Asturias para celebrar una reunión el próximo mes de octubre y concretar una postura común sobre el modelo de financiación autonómica.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de inaugurar la feria FIGAN 2021, en Zaragoza, Lambán ha aludido a la reunión celebrada este martes entre los presidentes de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, sobre la financiación autonómica.

"El modelo de financiación que yo defiendo tiene más que ver con el modelo tiene más que ver con el modelo que defiende Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Extremadura o Asturias", ha dicho Lambán.

"Con estas comunidades ya constituimos un foro de trabajo y en septiembre de 2018 promovimos la llamada declaración de Zaragoza, donde fijabamos una posición muy concreta sobre el modelo de financiación al que aspiramos que tiene mucho que ver con la lucha de la despoblación", ha recordado.

En otro orden de cosas, Lambán ha considerado que la "salud democrática" de España requiere la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "de manera absolutamente imperativa", afirmando que "España necesita grandes acuerdos de los dos grandes partidos".

"Eso he defendido siempre y a mí no me sirve de orgullo como español que la Unión Europea nos tenga que estar reconviniendo por no hacer unos deberes que son deberes puramente democráticos y patrióticos", ha concluido.