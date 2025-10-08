PACMA culpa al Gobierno del PSOE y SUMAR del fracaso de la ILP antitaurina: "Han vuelto a rendirse a los lobbies"

Decenas de personas durante la manifestación antitaurina Misión Abolición 2025, a 20 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista PACMA ha denunciado que el Gobierno del PSOE y SUMAR es responsable directo del fracaso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) antitaurina 'No es mi Cultura', que perseguía desproteger la tauromaquía como patrimonio cultural, según ha declarado el Partido. "Han traicionado a cientos de miles de personas y han vuelto a rendirse a los lobbies", aseguran.

El Partido ha indicado que esta ILP buscaba eliminar el blindaje cultural de la tauromaquia. Sin embargo, afirma que la abstención del PSOE en la votación celebrada el martes 7 de octubre en el Congreso impidió que la propuesta siguiera su trámite parlamentario.

PACMA ha señalado que el PSOE "ha vuelto a fallar a los animales" y considera que ya lo hizo al excluir a los perros de caza de la 'Ley de Protección Animal'. Asimismo, asegura que esta decisión "ha tenido consecuencias devastadoras, con el aumento del abandono y mortandad de este tipo de razas".

Además, el Partido también ha criticado la "pasividad" de SUMAR, su socio de Gobierno y uno de los partidos favorables a la ILP. "Ha sido un lavado de cara para una versión de SUMAR que busca el voto antitaurino en la teoría, pero que en la práctica es incapaz de establecer líneas rojas a su socio de gobierno. Nunca llegaron a presionar al PSOE para que apoyase la iniciativa, como sí han hecho con otros asuntos de su interés", asegura PACMA.

El presidente nacional de PACMA, Javier Luna, ha declarado que "SUMAR ha dejado que esta iniciativa cayera, igual que permitió, al igual que Podemos, que el PSOE excluyera a los perros de la ley". "Si los animales no están en su agenda política, es evidente que no habrá avances reales en su defensa", añade.

La formación considera que ni PSOE, ni SUMAR, ni el resto de partidos que sostienen al Gobierno representan a quienes desean el fin de la tauromaquia. Además, ha recordardo que 715.000 personas firmaron la ILP 'No es mi Cultura' y confiaron en que el Congreso actuara en favor de la mayoría social antitaurina. .