El Papa alerta contra los personalismos en la Iglesia y pide anunciar el Evangelio para atraer a otros "a Cristo"

Publicado 02/10/2019 12:58:21 CET

ROMA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha alertado contra los personalismos en la Iglesia y ha pedido a los católicos que anuncien el Evangelio para atraer a otros "no a sí mismos, sino a Cristo" al tiempo que ha hecho hincapié en que "no es suficiente" solo con leer las Escrituras" sino lo importante es "entender su significado".

"Que el Espíritu haga que los hombres y mujeres bautizados que anuncian el Evangelio atraigan a otros no a sí mismos, sino a Cristo, que sepan hacer espacio para la acción de Dios, que sepan hacer que otros sean libres y responsables ante el Señor", ha señalado el Papa durante la audiencia general de este miércoles.

El Papa ha remarcado durante su catequesis que ha dedicado a explicar los Hechos de los Apóstoles que "no es suficiente leer la Escritura", ya que la clave para entenderla se "encuentra en Jesús, Palabra encarnada del Padre, que con su misterio pascual le da pleno sentido".

El Papa ha basado sus explicaciones en el testimonio del diácono Felipe, que fue a evangelizar la ciudad de Samaría, donde el anuncio de la Palabra estaba acompañado por muchos signos de liberación y curaciones.

El pontífice ha señalado como la violenta persecución contra la Iglesia en aquella época "en lugar de detener la evangelización, la impulsó". Francisco, como ya ha hecho en otras ocasiones, ha insistido en la idea de que evangelizar no es hacer propaganda o proselitismo.

Y ha concluido: "¿Padre, yo voy a evangelizar? - ¿Y qué haces? - 'Yo anuncio el evangelio y digo quien es Jesús y busco de convencer a la gente que Jesús es Dios'- Querido, esto no es evangelización, si no está el Espíritu Santo, no hay evangelización. Esto puede ser proselitismo, publicidad. Evangelización es dejarse guiar por el Espíritu Santo que sea él a empujarte con el anuncio, con el testimonio, también con el martirio y la Palabra".