El Papa cita a Bob Dylan para denunciar la "carrera armamentística": "Te odio porque te ha creado el hombre"

El Papa León XIV en Castel Gandolfo. - ALESSIA GIULIANI / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV cita al cantautor Bob Dylan para denunciar la "carrera armamentística" que "hoy asusta y aterroriza", en la introducción del nuevo libro 'Desarmada y desarmante. La paz es un don (Editorial Vaticana).

El volumen, editado por Alessandro Banfi, es la primera antología que recopila diversas intervenciones de Robert Prevost sobre el tema de la paz desde su elección el 8 de mayo de 2025, y que incluye un texto inédito como introducción.

"Sobre todo, en la era atómica, la verdad debe abrirse paso: no son las armas atómicas las que generan la paz, sino el desarme. Esa verdad, que parecía indiscutible en las últimas décadas -durante las cuales hemos sido testigos de una desescalada nuclear-, se ha visto empañada por una carrera armamentística que hoy asusta y aterroriza. Como escribió el cantautor y poeta Bob Dylan, dirigiéndose en sentido figurado a la bomba atómica, en uno de sus poemas: 'Te odio porque te ha creado el hombre, y el hombre te posee y te maneja'", remarca el Pontífice en el texto, publicado por el portal oficial del Vaticano 'Vatican News' y consultado por Europa Press.

Según precisa, la paz es "el gran anhelo que agita muchos corazones" pero también "se ve a menudo amenazada, pisoteada, ridiculizada". En la actualidad, tal y como precisa, "nada menos que 103 Estados están involucrados de alguna manera en una guerra en la Tierra". En concreto, lamenta que "las armas retumban y matan en Ucrania, en Oriente Medio, en Sudán, en Myanmar, en Yemen, en el Congo y en muchas otras situaciones".

A su juicio, el "rearme global" en combinación con el "dominio cibernético" obliga a la Iglesia hoy en día a plantear "seriamente" una pregunta: "¿Debe la especie humana seguir habitando la Tierra?".

Ante este interrogante, el Papa subraya que "la conciencia de un solo hombre puede valer tanto como el mundo entero" y pone el ejemplo del oficial soviético Stanislav Petrov, que "contribuyó a evitar una posible guerra atómica mundial".

"Fue el 26 de septiembre de 1983. Los radares del búnker cercano de Moscú, donde Petrov estaba de guardia, detectaron el lanzamiento de varios misiles balísticos intercontinentales desde Estados Unidos dirigidos hacia la Unión Soviética. Sin embargo, se trataba de un error del sistema de localización por satélite soviético. Petrov, desobedeciendo las órdenes, decidió no informar del supuesto ataque: una decisión tomada con la conciencia de quien sabía que ese simple gesto podría haber causado millones de muertos", precisa.

Según advierte el Pontífice, "un mundo en el que fueran las máquinas, por muy sofisticadas y rápidas que fueran, las que decidieran bombardear a personas indefensas sería realmente aterrador".

En este contexto, Robert Prevost añade que "la paz, en definitiva, necesita esperanza" e invita "a quienes corren el riesgo de caer en la tentación de la desesperación" ante las numerosas guerras que se libran en el mundo a no ser "mediocres" y a transitar los "caminos de la no violencia". "Que los creyentes y las personas de buena voluntad no dejen nunca de actuar como artífices de la paz. Que cada uno haga de la paz la causa de su vida", exclama.