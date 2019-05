El Papa a los gitanos: "Cuando leo algo malo en el periódico sufro, porque esto no es civilización"

Publicado 09/05/2019 17:26:40 CET

ROMA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha presidido este jueves, en el Salón Real del Palacio Apostólico, una reunión con unos 500 romaníes y sintis, a quienes ha dicho que sufre cuando lee algo malo en el periódico.

"Cuando leo algo malo en el periódico, te digo la verdad, sufro. Hoy he leído algo malo y sufro, porque esto no es civilización, no es civilización. El amor es civilización, así que adelante con amor", ha señalado el Papa a los gitanos presentes en la reunión organizada por la Fundación Migrantes de la Conferencia Episcopal Italiana.

Para el Pontífice, los verdaderos ciudadanos de segunda clase "son aquellos que descartan a la gente, porque no saben cómo abrazar". "Viven con la escoba en la mano tirando a los demás. En cambio, el verdadero camino es el de la hermandad. Ven, entonces hablamos, pero ven, la puerta está abierta", ha manifestado.

En este sentido, ha añadido que le enfada estar "acostumbrados a hablar de personas con adjetivos" algo que, a su juicio, "destruye porque no deja emerger a la persona". "El adjetivo es una de las cosas que crea distancias entre la mente y el corazón. El problema es un problema de distancia entre la mente y el corazón", ha precisado.

Durante su discurso, Francisco ha pedido que el corazón sea "más grande, sin resentimiento", aunque haya debilidad, algo que, en su opinión, "es humano"; y seguir adelante "con dignidad, la dignidad de la familia, la dignidad del trabajo, la dignidad de ganarse el pan de cada día".

"Siempre mirando hacia adelante. Y cuando llegue el rencor, olvídalo, entonces la historia nos hará justicia. Porque el resentimiento enferma todo: enferma el corazón, la cabeza. Enferma a la familia, y no es bueno, porque el resentimiento te lleva a la venganza", ha subrayado.

En este contexto, ha criticado que en Italia haya organizaciones que "son maestros de la venganza". "Un grupo de personas que son capaces de vengarse, de vivir en silencio, este es un grupo de delincuentes", ha sentenciando el Papa.

Francisco ha animado a "mirar hacia arriba" cuando haya dificultades. "Mira hacia arriba y encontrarás que nos están observando allí. Te mira uno que te ama, que tuvo que vivir al margen, como un niño, para salvar la vida. Un refugiado oculto, que sufrió por ti, que dio la vida en la cruz", ha dicho.