El Papa nombra al obispo de Segovia, Jesús Vidal, miembro del dicasterio para el Clero del Vaticano

El Papa León XIV ha nombrado al obispo de Segovia, Jesús Vidal Chamorro, como miembro del Dicasterio para el Clero del Vaticano, según ha hecho público este jueves el Boletín de la Santa Sede.

Según ha informado el obispado de Segovia en un comunicado, el Dicasterio para el Clero, uno de los organismos centrales de la Curia Romana, tiene como misión acompañar y supervisar todo lo relacionado con la vida y el ministerio de los presbíteros y diáconos.

Entre sus competencias están la promoción de la formación inicial y permanente de los sacerdotes, el acompañamiento espiritual y pastoral del clero, y la organización de los seminarios en todo el mundo, así como el estudio de cuestiones disciplinares vinculadas al ejercicio del ministerio.

Según el obispado, la incorporación de Vidal a este organismo vaticano es también "un reconocimiento a su dedicación y sensibilidad en el acompañamiento de los futuros sacerdotes". En 2023, el Papa Francisco ya confió en él como referente apostólico para coordinar en España la renovación de los planes formativos en los seminarios.

Desde entonces, ha trabajado con la Conferencia Episcopal y con los formadores de los distintos centros, "escuchando, dialogando y buscando siempre caminos que respondan a las necesidades actuales de los seminaristas y la Iglesia", según la diócesis.

Junto a Vidal, el Papa ha nombrado miembros de este dicasterio a otros cardenales, arzobispos y obispos de distintas partes del mundo como el cardenal Luis Antonio Tagle, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización; el cardenal Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella, o Mario Grech, secretario general del Sínodo, entre otros.