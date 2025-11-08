El Papa pide el compromiso de las instituciones para crear empleos dignos que den estabilidad a los jóvenes

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha pedido este sábado el compromiso de las instituciones para crear empleos dignos que ofrezcan estabilidad y seguridad, en particular para los jóvenes.

"Espero un compromiso colectivo de las instituciones y la sociedad civil para crear oportunidades de empleo dignas que ofrezcan estabilidad y seguridad, asegurando especialmente que los jóvenes puedan realizar sus sueños y contribuir al bien común", ha indicado el Pontífice en la Plaza de San Pedro ante una audiencia de 45.000 personas con motivo del Jubileo del Mundo del Trabajo.

En su saludo, el Papa ha subrayado que el trabajo debe ser fuente de esperanza y vida, permitiendo la expresión de la creatividad individual y la capacidad para el bien.

Por ello, ha exhortado a toda la comunidad a fomentar las condiciones para el desarrollo profesional de todos, pero con un foco especial para los más jóvenes.

El Papa se ha dirigido a los peregrinos venidos de Polonia para recordar la larga tradición en el país de las "peregrinaciones al Mundo del Trabajo", las cuales, según dijo, tienen su origen en las enseñanzas de San Juan Pablo II y su encíclica 'Laborem exercens', publicada en el contexto de avances como la generalización de la automatización.

En ese documento, el Papa viajero escribió que la Iglesia "considera su tarea llamar siempre la atención sobre la dignidad y los derechos de quienes trabajan, condenar las situaciones en las que se violan dicha dignidad y esos derechos, y contribuir a orientar los cambios mencionados para asegurar un auténtico progreso del hombre y de la sociedad".