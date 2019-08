El Papa pide a los genoveses que no pierdan la esperanza en el primer aniversario del derrumbe del puente Morandi

Publicado 13/08/2019 13:14:14 CET

ROMA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha enviado una carta a los ciudadanos de Génova en el primer aniversario del derrumbe del puente Morandi que dejó 43 muertos y que evidenció un problema de manutención técnica en las infraestructuras italianas.

"No perdáis la esperanza, no dejéis que os la roben. Continuad apoyando a los que han sido más afectados", ha señalado Francisco que visitó la ciudad durante su pontificado para mostrar su cercanía con las familias de las víctimas y las desplazados.

La misiva ha sido publicada en el periódico local 'Il Secolo XIX' un día antes de que se cumpla un año del colapso del puente Morandi.

"Quiero decirles que no los he olvidado, que he rezado y rezo por las víctimas, por sus familias, por los heridos, por los desplazados, por todos vosotros, por Génova. Ante acontecimientos de este tipo, el dolor por las pérdidas sufridas es punzante y no es fácil de aliviar, como lo es la sensación de no resignación ante una catástrofe que se podría haber evitado", ha escrito el pontífice.

Asimismo ha revelado que no tiene "respuestas prefabricadas" y que nunca bastan las palabras. Y ha especificado: "Tenemos que llorar, callarnos, preguntarnos por la razón de la fragilidad de lo que construimos y, sobre todo, tenemos que orar".

Así ha invitado a los genoveses a no dejar que los acontecimientos de la vida "rompan los lazos que tejen" la comunidad, ni que "borren la memoria" de lo que ha hecho que la historia de Génova sea "tan importante y significativa".

De este modo, el Papa ha invitado a contemplar a Dios como "una cercanía, una presencia que acompaña, que no nos deja solos". Y ha recomendado: "Miremos a Él, confiémosle nuestras preguntas, nuestro dolor, nuestra ira".

Francisco también ha destacado los "grandes gestos de solidaridad" de los genoveses tras la tragedia cuando han sabido "estar al lado de los más necesitados". Así, ha remachado: "Cuanto más conscientes somos de nuestra debilidad, de la precariedad de nuestra condición humana, más redescubrimos la belleza de las relaciones humanas, de los lazos que nos unen, como familias, comunidades, sociedad civil".

"Después de una gran tragedia que ha herido a vuestras familias y a vuestra ciudad habéis podido reaccionar, levantarse, mirar hacia adelante. No perdáis la esperanza, no dejéis que os la roben. Continuad apoyando a los que han sido más afectados", ha concluido.