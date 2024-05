El Papa pide respeto en las iglesias orientales al rito tradicional de la misa ante disputas por la posición del cura

ROMA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha reclamado a los fieles siro-malabares "unidad" y respeto del rito tradicional de la misa frente a las "recriminaciones" que han marcado hasta ahora la disputa litúrgica sobre la posición del sacerdote en la misa.

Francisco ha recibido a una delegación de siro-malabares procedentes de la India, una de las 24 Iglesias orientales que existen en el rito católico junto a la Iglesia latina, que congrega a medio millón de católicos.

"Faltar gravemente al respeto al Santísimo Sacramento, Sacramento de la caridad y de la unidad, discutiendo los detalles de celebración de esa Eucaristía que es el punto culminante de su adorada presencia entre nosotros, es incompatible con la fe cristiana", ha asegurado el Pontífice.

En esta diócesis algunos sacerdotes se niegan a celebrar misa según un rito fijado por sus propios obispos en un Sínodo celebrado en 2021 y confirmado por el Pontífice.

El Papa les ha pedido trabajar "con determinación para preservar la comunión" y rezar para que los sacerdotes y fieles díscolos no rompan la comunión. "Recemos sin cansarnos para que nuestros hermanos, tentados por la mundanidad que lleva al anquilosamiento y a la división, se den cuenta de que forman parte de una familia más grande, que les ama y les espera", ha dicho.

Con todo, les ha invitado a discutir "sin miedo" lo que "es bueno", pero, sobre todo, a hacerlo rezando a la luz del Espíritu, que "armoniza las diferencias y devuelve las tensiones a la unidad". "El orgullo, las recriminaciones, la envidia no vienen del Señor y nunca conducen a la concordia y a la paz", ha enfatizado.

En este sentido, ha advertido de que el criterio orientador, el verdaderamente espiritual, el que procede del Espíritu Santo, es la comunión y ha recalcado que significa verificar la adhesión a la unidad, la custodia fiel y humilde, respetuosa y obediente, de los dones recibidos.

"En tiempos de dificultad y de crisis, no nos dejemos vencer por el desánimo o por un sentimiento de impotencia ante los problemas. No extingamos la esperanza, no nos cansemos de ser pacientes, no nos encerremos en prejuicios que conducen a la animosidad", ha concluido.