El Papa pide a las sociedades que se abran a los demás y critica el egoísmo del cálculo y el interés propio

ROMA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha arremetido contra "el egoísmo del cálculo y el interés propio" que propicia la indiferencia y ha llamado a las sociedades a estar abiertas a los demás en un mensaje enviado, con motivo del encuentro internacional organizado en Rímini por la 'Amistad entre los Pueblos por Comunión y Liberación'.

"Ante la enfermedad y el dolor, ante la aparición de una necesidad, muchas personas no se han acobardado y han dicho: 'Aquí estoy'. La sociedad tiene una necesidad vital de personas que sean presencias responsables. Sin personas no hay sociedad, sino una agregación aleatoria de seres que no saben por qué están juntos", ha subrayado Francisco en el mensaje que ha enviado al obispo de Rimini, lugar del evento, firmado por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin.

El Pontífice ha manifestado que la pandemia ha impuesto el distanciamiento físico y a la persona, "al yo de cada uno, en el centro, provocando en muchos casos el despertar de preguntas fundamentales sobre el sentido de la existencia y la utilidad de vivir que habían estado dormidas o, peor aún, censuradas durante demasiado tiempo".

Francisco ha señalado que también ha surgido una "responsabilidad personal", durante la pandemia que ha convertido a las personas "testigos de esto en diferentes situaciones".

"El título elegido -'El valor de decir yo'-, tomado del diario del filósofo danés S'ren Kierkegaard, es muy significativo en un momento en que se trata de empezar con buen pie, para no desperdiciar la oportunidad que brinda la crisis pandémica", ha destacado el Papa.

A los organizadores y participantes, Francisco ha señalado que "la alegría del Evangelio infunde la audacia de recorrer nuevos caminos". "Debemos tener el valor de encontrar nuevos signos, nuevos símbolos, una nueva carne, particularmente atractiva para los demás'", ha conlcuido