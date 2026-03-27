El Papa se reunirá en abril con la nueva arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, en el Vaticano

Archivo - La arzobispa Sarah Mullally. - ARZOBISPADO DE CANTERBURY - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV se reunirá en abril con la nueva arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, durante su viaje a Roma, previsto del 25 al 28 de abril, según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'. El anuncio de la visita se produce dos días después de la toma de posesión oficial de la líder de la Iglesia Anglicana.

La primera mujer arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, asumió el pasado miércoles su cargo y el Pontífice le envió un mensaje de felicitación, transmitiéndole palabras de aliento para un ministerio "arduo" e invitándola a "seguir dialogando en la verdad y el amor".

Mullally ha agradecido al Papa sus oraciones y le ha asegurado las suyas. "Estoy profundamente agradecida por su amable carta y por la seguridad de sus oraciones", ha indicado.

Además, ha asegurado que está "deseando" encontrarse con el Pontífice "próximamente y seguir fortaleciendo los lazos de amistad y nuestro compromiso compartido".

"Como arzobispa de Canterbury --escribe Mullally a León XIV--, yo también estoy llamada a servir como instrumento de comunión dentro de la Comunión Anglicana y a buscar la unidad plena y visible a la que el Señor nos ha llamado a todos", añade.