El Papa reza por las autoridades: "No es fácil gestionar este momento"

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha pedido oraciones por las autoridades cuyas decisiones extremas ante la pandemia no son en muchas ocasiones aceptadas por la sociedad ante la pandemia del coronavirus. "Para ellos no es fácil gestionar este momento, porque muchas veces no son entendidas sus decisiones, aunque nos defienden en esta crisis", ha señalado el Pontífice.

Durante la misa matutina que ha celebrado en casa Santa Marta, de nuevo sin fieles y retransmitida en streaming, el Papa ha rezado también por todos los "médicos, personal del hospital, voluntarios de salud o autoridades, en este momento son columnas que nos ayudan a avanzar y defendernos en esta crisis" .

Además, ha aprovechado la homilía para detallar cómo confesarse en ausencia de un sacerdote cuando la población está confinada en sus casas para evitar la propagación del virus.

"¿Qué puedo hacer si no encuentro sacerdotes? --se ha preguntado--. Haces lo que dice el Catecismo. Si no encuentras un sacerdote para confesar, habla con Dios, él es tu Padre, y pídele perdón con todo el corazón, con el acto de dolor. Y prométele: Más tarde confesaré, pero perdóname ahora. E inmediatamente volverás a la gracia de Dios. Tú mismo puedes acercarte, como nos enseña el Catecismo, al perdón de Dios sin tener un sacerdote a mano. Piénsalo: ¡es hora! Y este es el momento correcto. Un acto de dolor bien hecho, y así nuestra alma se volverá blanca como la nieve".

El Papa ha dirigido su oración en particular por el personal sanitario de las ciudades italianas de Bérgamo, Treviglio, Brescia y Cremona donde "están dando sus propias vidas para ayudar a los enfermos, para salvar las vidas de los demás".