El Papa suprime las diócesis chinas de Xiwanzi y Xuanhua y erige la nueva de Zhangjiakou

El Papa León XIV ha suprimido las diócesis de Xiwanzi y Xuanhua, en China continental, y ha erigido una nueva, la diócesis de Zhangjiakou (China), cuyo obispo será Joseph Wang Zhengui, que fue nombrado el pasado mes de julio por el Pontífice, y que ha sido consagrado este miércoles, según ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Las diócesis de Xuanhua y Xiwanzi fueron erigidas el 11 de abril de 1946 por el Papa Pío XII. En 1980, la Asociación Patriótica Católica China fusionó unilateralmente ambas diócesis y erigió la de Zhangjiakou, una unión que no fue reconocida por el Vaticano.

Según señala el Vaticano, el Pontífice tomó esta decisión el pasado 8 de julio "con el deseo de promover el cuidado pastoral del rebaño del Señor y de atender más eficazmente a su bien espiritual".

En concreto, la nueva diócesis de Zhangjiakou, sufragánea de Pekín, tendrá su sede episcopal en la iglesia catedral de Zhangjiakou.

Sus límites eclesiásticos incluirán: los distritos de Xuanhua, Qiaodong, Xiahuayuan, Chongli, Qiaoxi, Wanquan; y los condados de Chicheng, Huailai, Zhuolu, Weixian, Yangyuan, Huai'an, Shangyi, Zhangbei, Guyuan y Kangbao.

Mientras, el distrito de Yanqing queda incorporado a la Arquidiócesis de Beijing, y la ciudad de Xilinguolemeng queda incorporada a la diócesis de Jining.

El territorio de la diócesis de Zhangjiakou coincide con el de la ciudad capital de Zhangjiakou, con una superficie total de 36.357 kilómetros cuadrados y una población total de 4.032.600 habitantes, de los cuales aproximadamente 85.000 son católicos, atendidos por 89 sacerdotes.

Además, este mismo miércoles ha tenido lugar la ordenación episcopal de Joseph Wang Zhengui, que fue nombrado obispo por el Papa León XIV, tras aprobar su candidatura en el marco del Acuerdo Provisional entre la Santa Sede y la República Popular China.

Wang Zhengui nació el 19 de noviembre de 1962 y de 1984 a 1988, asistió al Seminario Provincial de Hebei. Durante los dos años siguientes, realizó prácticas pastorales en la parroquia de Qujiazhuang. El 24 de mayo de 1990, fue ordenado sacerdote para la diócesis de Xianxian, siendo asignado a la misma parroquia, donde fue nombrado párroco en 1991. Posteriormente, sirvió en la diócesis de Xuanhua.

Según la web de la Asociación Patriótica Católica China, en 1996, Wang Zhengui fue elegido jefe de la diócesis de Zhangjiakou (que por entonces no era reconocida por la Santa Sede).