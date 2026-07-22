El Papa visita el santuario regional de Vallepietra y los monasterios de San Benito y Santa Scolastica

El Papa León XIV en una fotografía de archivo. - ALESSIA GIULIANI / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha visitado este miércoles el santuario regional de Vallepietra, cerca de Subiaco, a unos 100 kilómetros de Castel Gandolfo, y los monasterios de San Benito y Santa Escolástica, en Subiaco.

Según ha informado el Vaticano, por la mañana, el Pontífice ha rezado ante el fresco de la Trinidad en Vallepietra y, posteriormente, ha saludado a algunos fieles y miembros de órdenes religiosas. También se ha detenido ante una imagen de San Juan Pablo II, quien visitó el santuario el 3 de octubre de 2000, durante el Año Santo.

Tras esta visita, se ha dirigido al Monasterio de San Benito en Subiaco y, durante su recorrido por el complejo, ha contemplado el fresco del siglo XIII de San Francisco y se ha detenido en el Sacro Speco --la cueva donde, según la tradición, San Benito de Nursia pasó tres años como ermitaño alrededor del año 500--. Allí, ha besado la rodilla de la estatua del santo, como es costumbre y ha rezado el Padrenuestro junto con los presentes.

Posteriormente, ha visitado el monasterio de Santa Escolástica, donde ha almorzado con la comunidad benedictina y ha visitado los claustros y el convento antes de regresar a Castel Gandolfo.