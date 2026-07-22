El Vaticano aclara que la investigación contra Rupnik por abusos sigue "en curso"

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Vaticano ha aclarado este miércoles que la investigación sobre el caso del famoso sacerdote, exjesuita y artista esloveno Marko Rupnik por presuntos abusos contra mujeres, sigue "en curso".

En concreto, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha precisado que "la evaluación del caso aún está en curso" y que "el tribunal está examinando la documentación procedente de las diócesis implicadas, de los jesuitas, de las partes interesadas y de la prensa".

Así se ha pronunciado para desmentir "cierta información que ha aparecido en los medios de comunicación en los últimos días" sobre "supuestas deliberaciones de los jueces en el caso del reverendo Marko Ivan Rupnik" que, según ha puntualizado Bruni, "carecen por completo de fundamento".

Además, ha explicado que, "durante el juicio, como en cualquier procedimiento judicial, no se puede compartir información sobre las actividades en curso por respeto al propio juicio". "Si el panel considera que necesita más información, será su responsabilidad proceder de forma independiente para obtenerla", ha añadido.

Según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', el Derecho Canónico puede juzgar e imponer "sanciones en relación con la vida interna de la Iglesia" y los delitos no prescriben. Si bien, precisa que Rupnik permanece sujeto a la legislación de los países donde se cometieron los presuntos delitos, por lo que, según precisa, la prescripción de los mismos la establece la legislación de cada país, independientemente de la autoridad eclesiástica.