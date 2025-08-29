Pepa Bueno entrevista a Pedro Sánchez el lunes, el día de su regreso a los informativos de RTVE

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La periodista Pepa Bueno entrevistará el lunes 1 de septiembre, el mismo día del regreso de la comunicadora a los informativos de RTVE, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La entrevista de Pepa Bueno al líder del Ejecutivo será al término de la segunda edición del Telediario, según ha informado la corporación pública.

Pepa Bueno preguntará al presidente del Gobierno sobre los principales asuntos de la actualidad nacional e internacional. Se realizará en el plató del Telediario en Torrespaña y podrá seguirse en directo en La 1, La 2, Canal 24 horas, RNE y RTVE Play.

Trece años después de presentar el Telediario por última vez, Pepa Bueno regresa a los Servicios Informativos de RTVE para presentar y dirigir el Telediario de las 21.00 horas.

"Un repaso a la actualidad nacional e internacional aportando pluralidad, análisis y contexto y dando voz también a sus protagonistas", apunta RTVE.