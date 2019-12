Pere Navarro reconoce que la franja de edad de las víctimas de accidentes se desplaza hacia los mayores

Publicado 12/12/2019 13:35:48 CET

Mejorar la movilidad de los motoristas y el coche 'conectado' a la red, los principales retos a corto plazo de la DGT

El director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, ha reconocido este jueves que la franja de edad en las estadísticas de víctimas de accidentes de tráfico se desplaza "cada vez más" hacia las personas mayores. "Es difícil cambiar hábitos de comportamiento", ha señalado, en comparación con los jóvenes que, a su juicio, ya crecen "con la educación vial incorporada".

Navarro ha participado en el Foro Global Sobre el Impacto Socioeconómico de los Accidentes de Tráfico con Víctimas Infantiles, organizado por la Fundación Abertis y presidido por la Reina Letizia y el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska. En el acto también ha participado Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF Comité Español.

Durante su intervención, el director de la DGT ha señalado que en 2018 se contabilizaron 25 muertes de menores de 15 años --una circulando en bicicleta por ciudad, 13 de niños que viajaban como pasajeros en turismo y 11 atropellados-- una cifra que determina que los dirigentes españoles van "por el buen camino" en esta materia, ya que hace diez años este número se elevaba a 60 fallecidos.

Para Navarro, las principales medidas para mejorar en mortalidad infantil como consecuencia de un accidente de tráfico está en la educación vial a través de asignaturas como, según ha señalado, "educación para la ciudadanía" que, a su juicio, "educa en valores para compartir movilidad con otros usuarios". Aún así, ha reconocido que los jóvenes de hoy en día, "igual que suben con la educación medioambiental incorporada, también lo hacen con la educación vial".

SOBRE EL LIDERAZGO DE ESPAÑA EN SEGURIDAD VIAL: "NO NOS CREEN"

En este sentido, ha indicado que también es una realidad que "cada vez más la franja de edad en víctimas de accidentes se va moviendo" hacia las personas mayores por esa dificultad de "cambiar los hábitos de comportamiento" que ya tienen adquiridos.

Aún así, reconoce que se ha concienciado mucho en los últimos años a otras generaciones para, por ejemplo, un mejor uso de los sistemas de retención infantil que, según ha apuntado Navarro, también es uno de los puntos clave para reducir la muerte de menores en la carretera. El entorno familiar, apunta el responsable de la Seguridad Vial en España, también es un punto "importante".

Navarro también ha puesto en valor la labor del país en esta materia que, según ha señalado, es reconocido en otros países pero no en España. "No nos creen", ha bromeado dirigiéndose al ministro, para indicar que España cuenta con una media anual de 39 víctimas mortales en accidentes por millón de habitantes, sólo por detrás de países como Suecia o Reino Unido, entre otros. "Los países que están por delante no tienen 80 millones de turistas, un parque de cinco millones de motos", ha señalado.

GARANTIZAR LA MOVILIDAD SEGURA

Y es que, según ha declarado, mejorar la movilidad de los motoristas es uno de los retos que la DGT se ha puesto a corto plazo, así como la llegada del vehículo 'conectado'. "Hasta ahora la tecnología había llegado a las infraestructuras pero no al coche", ha indicado para apuntar que hay que estar preparados para que el usuario pueda conectar con esas infraestructuras y con otros vehículos.

El ministro del Interior, también ha valorado positivamente la labor del Ejecutivo en esta materia y ha recordado que bajo su mandato la seguridad vial ha sido un tema "preferente" para su departamento. Grande-Marlaska ha insistido en la necesidad de seguir educando en este sentido porque, a su juicio, "casi todo es educación" y el deber de las autoridades "para con las generaciones futuras es dejarles un mundo más seguro en el modo de moverse y de desplazarse".

El titular de Interior coincide con el director de la DGT en que España está "en el buen camino" y, aunque reconoce que los datos de mortalidad nunca pueden ser buenos, "sino malos o como mucho menos malos", indica que en la actualidad la cifra de menores muertos en accidentes son menos de 1% del total de víctimas.

El ministro ha valorado positivamente el estudio que la Fundación Abertis ha presentado en este acto, un documento elaborado por la London School of Economics and Political Science (LSE), en el que se recoge que el impacto socioeconómico de los accidentes con víctimas mortales infantiles en España es de unos 700 millones de euros, alrededor de 15,08 euros per cápita.

El consejero delegado de Abertis, José Aljaro, ha señalado que la siniestralidad en la carretera provoca la muerte de 1,35 millones de personas cada año en todo el mundo y que los costes médicos y personales que suponen son "elevados". "En los países más pobres, los niños con lesiones graves y discapacidades provocadas por accidentes a menudo empujan a las familias a la pobreza al verse obligadas a gastar sus ahorros, vender sus propiedades o renunciar a sus empleos para cuidar de ellos de forma permanente", ha apuntado el autor del informe e investigador de la LSE, Alexander Grous.