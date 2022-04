Pérez Tornero hace balance de su primer año de gestión en RTVE: "Me hubiera gustado hacer más, más potente y más rápido"

El presidente propondrá mañana al Consejo de Administración los nuevos directivos de Contenidos Generales y Contenidos Informativos

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Corporación RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha hecho balance de su primer año de gestión al frente de la Corporación pública. "Me hubiera gustado hacer más, más potente y más rápido", ha señalado.

Así lo ha indicado en su comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE, celebrada este jueves en el Congreso de los Diputados. Pérez Tornero se expresaba así a preguntas de la diputada de Unidas Podemos Sofía Fernández Castañón, así como del 'popular' Eduardo Carazo.

"Nos falta. Vamos a buen ritmo, pero creo que las condiciones estructurales de cambio las estamos poniendo", ha contestado Pérez Tornero a Sofía Castañón.

Por su parte, la diputada del PP Macarena Montesinos ha asegurado que el presidente presentará mañana al Consejo de Administración sus propuestas para ocupar las Direcciones de Contenidos Generales y de Contenidos Informativos. Según ha dicho Montesinos, que ha mostrado su preocupación por ello, los profesionales que propondrá Pérez Tornero son Josep Vilar, para la Dirección de Informativos, y José Pablo López, para la de Contenidos Generales.

Montesinos ha indicado que son dos "conocidos" profesionales. Respecto a Vilar, la diputada 'popular' ha resaltado que fue "colaborador" del ex director de Información y Actualidad de RTVE, Enric Hernández, "y fue uno de los causantes de la mayor etapa de gubernamentalización, de sectarismo y de manipulación que sufrió TVE bajo el mandato de Rosa María Mateo". Además, ha agregado que la trayectoria de José Pablo López, ex director general de Telemadrid, "no es la más indicada ni mucho menos" para ostentar el cargo.

A este respecto, el presidente ha confirmado que mañana presentará su propuesta y ha asegurado que vigilará "al máximo los compromisos de servicio público de RTVE" y que "los españoles accionistas" y los parlamentarios, como representantes de la soberanía popular, "van a recibir información transparente" de lo que está llevando a cabo.

"Sería injusto prejuzgar la labor de dos profesionales. De cualquiera y, sobre todo, del conjunto de los periodistas de RTVE", ha manifestado Pérez Tornero, para después zanjar: "Tenga la completa seguridad de que si yo no pensara que no fuesen a aportar algo positivo no presentaría la propuesta de estos nombres o de los que pudiera presentar".

Desde Ciudadanos, la diputada María Muñoz ha preguntado sobre las medidas que tiene previsto adoptar la Corporación RTVE ante las

quejas de los telespectadores sobre el horario en el que se emite MasterChef.

A este respecto, Pérez Tornero ha explicado que se va a adelantar la hora de emisión y se va a reducir su duración "por contrato", a través de la negociación con la productora. "Daremos algún paso más en la próxima temporada", ha dicho, al tiempo que ha defendido que se ha progresado en este sentido.

En el ámbito de la programación, la diputada socialista Tamara Raya ha preguntado por las grabaciones de la serie HIT en la isla de La Palma. Pérez Tornero ha avanzado que el protagonista, Hugo, ingresará en un centro de rehabilitación ubicado en La Palma, y la temporada versará sobre la salud mental.

La parlamentaria de Junts per Cataluña Pilar Calvo ha puesto sobre la mesa el desacuerdo de su formación respecto a la cobertura que RTVE ha otorgado al presunto caso de espionaje a líderes independentistas, a través del programa Pegasus. El presidente ha calificado dicha cobertura de "plural", así como "correcta, moderada y adecuada". "Creo que en esta ocasión hemos cumplido", ha zanjado.

Finalmente, la senadora de ERC Adelina Escandell ha preguntado sobre la opinión de la Corporación RTVE sobre la adjudicación económica directa que ha recibido por parte del Consejo de Ministros para formación audiovisual. El presidente ha aclarado que "solo el 5% del presupuesto quedará en manos de RTVE" y todo se hará a través de concursos y adjudicaciones.