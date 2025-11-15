La periodista Pepa Bueno y la Asociación CAVAS, reconocimientos Menina 2025 de la Delegación del Gobierno

SANTANDER 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista y presentadora Pepa Bueno y la Asociación CAVAS Cantabria recibirán este sábado, 15 de noviembre, el reconocimiento Menina de la Delegación del Gobierno de España en Cantabria por su implicación en la lucha contra la violencia de género, así como por su labor de sensibilización contra esta lacra social.

Este reconocimiento del Ministerio de Igualdad, que consiste en una escultura en forja de una menina, se entregará a las 11.00 horas en un acto en la Sala Casyc UP de la Fundación Caja Cantabria.

A Pepa Bueno se le concede por su trayectoria profesional de más de tres décadas en medios de comunicación de referencia nacional, "donde ha ejercido un periodismo riguroso comprometido y con perspectiva de género, contribuyendo de manera decisiva a visibilizar la violencia machista, ofreciendo voz a las víctimas y señalando la responsabilidad social e institucional en su erradicación".

Mientras que la Asociación CAVAS Cantabria, fundada en 1994, es reconocida por ser un recurso esencial en la atención integral a las víctimas de violencia sexual en la comunidad autónoma. Con un equipo multidisciplinar especializado en apoyo psicológico, jurídico y social, ha acompañado durante más de tres décadas a mujeres, niñas y niños que han sufrido agresiones sexuales.

Su trabajo se articula en estrecha colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad, el ámbito sanitario y judicial, garantizando una respuesta inmediata, coordinada y de calidad. Asimismo, desarrolla programas de prevención y sensibilización en centros educativos, y participa activamente en la implantación de Puntos Violeta en la región.