Planas dice que la Ley de Desperdicio Alimentario "anticipó" la traslación a España de la bajada de protección del lobo

1086517.1.260.149.20260512175722 Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una sesión de control en el Senado, a 11 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que la Ley de Desperdicio Alimentario "anticipó" la traslación al régimen jurídico español de la bajada de protección del lobo a nivel europeo.

Esta ley fue aprobada tras un bronco proceso de tramitación. Actualmente, las disposiciones que en la práctica volvían a permitir cazar la especie están siendo juzgadas por el Tribunal Constitucional tras un recurso presentado por el Defensor del Pueblo.

Así se ha expresado en el Pleno del Senado ante la portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia, que le ha preguntado su considera que debería rebajarse el actual grado de protección del lobo debido al impacto que está causando sobre la sostenibilidad de la ganadería extensiva.

En concreto, ha recordado que el lobo ha pasado se estar "estrictamente protegido" en el Convenio de Berna del Consejo de Europa a "simplemente protegido". Tras ello, la Unión Europea (UE) ha modificado los anexos de la Directiva Hábitats y de la de Flora y Fauna en la misma línea.

"La Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, ha hecho a través de sus disposiciones adicionales -que actualmente se encuentran siendo juzgadas en el Tribunal Constitucional- que se haya anticipado la traslación al régimen jurídico español de esa situación, donde el lobo pasa de ser especie protegida a ser especie de gestión, en particular respecto a su actividad y a su contenido", ha explicado.

Por otro lado, Planas ha recalcado que la coexistencia de la ganadería extensiva con la existencia también de grandes carnívoros, en particular el lobo, debe basarse siempre en un criterio "científico y de legalidad". A su juicio, hay que convertir la gestión del lobo en "un tema de solución y diálogo".

Para él, la "clave" de este asunto está "en el diálogo entre la Administración General del Estado (AGE) y las comunidades autónomas (CCAA). "El problema no es solo económico, también es psicológico y profesional y evidentemente tenemos que entre todos no convertir esto en un tema polémico, sino en un tema de solución y evidentemente de diálogo", ha señalado.

El ministro ha remarcado que le mueve "el mismo criterio" que a la senadora vasca le ha llevado a plantear la pregunta: la defensa del sector ganadero español y de la ganadería extensiva. A su vez, ha indicado que tanto la Política Agrícola Común (PAC) como el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) "dan instrumentos para proteger a los ganaderos en estas situaciones". Por último, ha reconocido la labor del PNV en este aspecto, que elaboró un plan de gestió en 2024.

PNV PIDE SABER QUÉ HACE PLANAS FRENTE A LA "IMPOSICIÓN" DE MITECO

Por su parte, Beltrán de Heredia ha puesto en valor el "importante" trabajo en la gestión del lobo que ha llevado a cabo el gobierno autonómico vasco, con "planes específicos de prevención, más recursos, más medios, aumento de las indemnizaciones".

Frente a esto, ha echado en cara al Ejecutivo que "las indemnizaciones" por los ataques de esta especie a explotaciones ganaderas "no compensan ni la incertidumbre diaria, ni tampoco la pérdida de calidad de vida de los pastores obligados a una vigilancia 7x24". "Los ataques al ganado siguen aumentando y con ellos también crece la desesperación, la impotencia y el desánimo de quienes viven del pastoreo", ha lamentado.

Según ha dicho, los profesionales de este sector se sienten "ignorados" por Planas y necesitan saber qué está haciendo para "protegerles" sobre esta política del lobo que está "imponiendo" el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Por ello, le ha pedido "una mayor claridad, mayor firmeza y mayor contundencia en la defensa del sector ganadero y de la ganadería extensiva".

"Las administraciones vascas y el PNV defendemos la ganadería extensiva y, por tanto, la necesidad de gestionar la conservación del lobo sin comprometer con ello la continuidad de las explotaciones ganaderas", ha resaltado.