PM We Care: ayuda para niños y familias más allá de las fronteras

Madrid, 12 de diciembre de 2025.- La Navidad empieza para muchas personas en el momento en que los décimos de la Lotería de Navidad El Gordo llegan a la cartera o cuando vuelve a emitirse el anuncio de todos los años en televisión. De repente aparece esa pregunta en voz baja al fondo de la mente: ¿y si saliera precisamente mi número? ¿Qué haría con tanto dinero? Saldar deudas, cumplir sueños, apoyar a la familia,etc. Los pensamientos giran enseguida en torno a la propia vida y a las personas más cercanas.

Al mismo tiempo, en estas fechas surge otra idea: si un solo décimo puede cambiar una vida, ¿qué puede conseguir entonces una parte de esa suerte para otras personas? Personas que no cuentan con un premio, sino que ya se sienten afortunadas cuando tienen agua potable, una escuela fiable o atención médica.

Aquí empieza la historia de PM We Care: como programa de PM-International, al que también pertenece la marca FitLine, une el éxito económico a nivel mundial con un apoyo muy concreto para niños y familias en situaciones de vida difíciles.

AGUA, EDUCACIÓN, SALUD: DÓNDE LLEGA LA AYUDA DE FORMA CONCRETA

PM We Care tiene focos de acción muy claros: agua potable, acceso a la educación y atención médica básica. Tres ámbitos que determinan si un niño simplemente consigue salir adelante como puede o si tiene la oportunidad de crecer sano, aprender y más tarde construir su propia vida.

En muchas de las regiones apoyadas por PM We Care todo empieza con cosas tan sencillas como un pozo que funciona, una escuela con clases regulares o un punto de atención en el que niños y madres pueden recibir asistencia médica. Cuando ya no hay que ir durante horas a buscar agua de fuentes inseguras, queda tiempo para la escuela. Cuando hay aulas con profesorado y material, merece la pena acudir cada día. Cuando en caso de enfermedad hay alguien que puede ayudar en el lugar, las familias ya no tienen que pasar días enteros de camino.

Para ello, PM We Care colabora con organizaciones asociadas con mucha experiencia, que conocen de primera mano la situación sobre el terreno. Saben dónde un nuevo pozo marca la mayor diferencia, qué escuela necesita ampliarse o en qué lugar es más urgente un centro de salud. Así, paso a paso, se teje una red de proyectos que transforma de forma palpable el día a día de las familias: no de forma espectacular de un día para otro, sino de manera constante, año tras año.

Las cifras clave:

Más de 20 años de actividad

Alrededor de 40 proyectos en todo el mundo

Presencia en 25 países

Apoyo para más de 250 000 personas

Casi 3 millones de euros donados en total en 2025

CADA PRODUCTO, UNA HORA DE VIDA: QUÉ HAY DETRÁS DE ESTA IDEA

Detrás de los productos de FitLine hay en PM We Care una imagen sencilla: cada producto pedido quiere simbolizar una hora de vida. No se trata de un intervalo de tiempo calculado al milímetro, sino de la idea de que una parte de los ingresos se convierte de forma muy concreta en momentos que de otro modo no serían posibles, allí donde niños y familias tienen que arreglárselas con muy poco.

Una hora de vida puede significar, por ejemplo:

Una hora de clase para un niño que de otro modo apenas podría ir a la escuela de forma regular

Una hora en la que el agua potable llega de un pozo seguro, en lugar de ser transportada con esfuerzo desde una fuente insegura

Una hora de atención médica en la que un niño puede ser examinado, vacunado o tratado

Una hora en la que los padres no tienen que estar de camino buscando agua o ayuda, sino que pueden permanecer con sus hijos

De este modo, la compra de un producto no se queda solo en el efecto sobre la propia vida diaria. Pasa a formar parte de una cadena en la que un trocito de éxito económico se traduce en tiempo: tiempo para aprender, para recuperarse, para respirar hondo. Y precisamente este principio es el núcleo de la idea de la hora de vida: que cada decisión de comprar un producto contribuya, aunque sea de forma pequeña pero perceptible, a mejorar la calidad de vida en otro lugar.

PROYECTOS DE PM WE CARE

PM We Care está activo en todo el mundo; algunas regiones de proyecto muestran de qué se trata en esencia: proteger a los niños, garantizar la cobertura básica, abrir futuro.

En Chiquitos, Bolivia, los niños que antes vivían sin una atención fiable pueden hoy acceder con mucha más frecuencia a agua limpia y asistir con mayor regularidad a la escuela. La desnutrición y las ausencias por enfermedad han disminuido porque el agua, la higiene y la atención han mejorado paso a paso.

En Metapa, Nicaragua, la situación para muchos niños se ha estabilizado de forma notable: el acceso a agua potable y mejores condiciones higiénicas han reducido los riesgos de enfermedad. Al mismo tiempo, se han creado estructuras en las que la violencia y el abuso dejan de considerarse algo normal y en las que los niños están específicamente protegidos.

En Wasa, Tanzania, una red de pozos y puntos de agua mantenidos en buen estado garantiza que las familias dispongan de agua potable cerca de sus hogares y escuelas. Los niños pasan menos tiempo recogiendo agua y más tiempo en clase, mientras que los padres, gracias a formaciones en agricultura moderna, han podido crear fuentes de ingresos estables.

En Phnom Penh, Camboya, el impulso a medidas de higiene y salud ha logrado que rutinas de protección sencillas, como lavarse las manos, beber agua limpia y usar letrinas, formen parte del día a día. Con ello han disminuido las enfermedades evitables y los niños pueden participar con más frecuencia en las clases y en la vida social.

Así, el impacto de PM We Care no solo se refleja en listas de proyectos, sino en resultados muy concretos: menos enfermedad, más educación y más seguridad en la vida diaria de los niños y sus familias.

HACER EL BIEN: PM WE CARE

Al final, todos estos proyectos conducen a una conclusión sencilla: son posibles porque las personas deciden en su día a día optar activamente por FitLine. PM We Care no es el modelo de negocio, sino que nace del deseo de compartir una parte del éxito con quienes más lo necesitan.

En diciembre, FitLine lanza una acción especial: el Action-Pack. Se trata de un paquete de productos FitLine seleccionados que muchos aprovechan para hacer sus rutinas más conscientes, ya sea en el trabajo, en el deporte o en casa. Así es posible hacer algo bueno por uno mismo y por los demás.

Quizá este año renuncies a un décimo y adoptes otra tradición: devolver algo a tus seres queridos o apoyar a personas que necesitan especialmente ayuda. Con un décimo, la probabilidad de no ganar nada es alta; con la compra de un producto FitLine, en cambio, siempre gana alguien en el mundo: ya sea un momento más consciente en tu propia rutina diaria o una hora de apoyo en uno de los proyectos de PM We Care. Aunque no se trate de 4 millones de euros, es una bonita sensación saber que alguien se beneficia de ello.

