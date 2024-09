PNV reprocha a Saiz que no concrete fecha para el fondo de compensación a víctimas de amianto: "20 meses de retraso"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha reprochado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que todavía no se haya concretado una fecha para la creación del fondo de compensación a las víctimas de amianto, que lleva 20 meses de retraso.

"Cuestiones como acreditaciones, condiciones, baremos o cuantías supongo que ya estaría esbozado porque si no, no sé qué hace un ministerio y toda la gente que trabaja en él", ha afeado a Saiz la senadora del PNV Nerea Ahedo Ceza.

Ahedo ha indicado que "no duda" del interés hacia las víctimas de amianto por parte de este Ministerio pero ha remarcado que "le cuesta creer" que no haya fecha prevista cuando no hay discrepancia política sobre esta cuestión ni cree que tenga "tanta dificultad o complejidad técnica".

La senadora del PNV ha destacado que a día de hoy "no hay reglamento" con lo cual no está en marcha este fondo, que debería haber entrado en vigor en enero de 2023 tras aprobarse por unanimidad la Ley 21/2022, de 19 de octubre: "Sin reglamento no hay fondo, sin reglamento se crea, además, un vacío desde la aprobación de la ley".

Por su parte, Saiz ha asegurado que los técnicos de la Seguridad Social están haciendo un importante esfuerzo para tener un reglamento "ágil, estable y eficaz" para el conjunto de afectados, y ha recordado que se trata de "una nueva regulación" que ninguna otra administración pública ha llevado a cabo "por diferentes motivos".

"Desde la aprobación de la ley se generó el derecho de todos los afectados podrán solicitar la compensación que se contempla. La publicación del reglamento no retrasa el derecho que la ley otorga. Mensaje de tranquilidad, la adecuada dotación presupuestaria del fondo de compensación para las víctimas de amianto para hacer frente a las indemnizaciones que están previstas en el reglamento será un hito muy relevante con la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado", ha asegurado la ministra.