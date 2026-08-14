Podemos y Alianza Verde critican la "bochornosa" prórroga a Almaraz: "Hay que tener poca vergüenza"

Archivo - Un empleado trabaja en sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña, a 23 de noviembre de 2023, en Santa María de Garoña, Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Podemos y Alianza Verde han calificado de "bochornosa" la decisión adoptada por el Gobierno de prolongar hasta 2030 la vida de la central nuclear de Almaraz (Extremadura), que ha salido publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"El Gobierno aprueba la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta 2030. Hay que tener poca vergüenza pero poco más se puede esperar de un gobierno que prometió vivienda y sólo hizo rearme. El PSOE es una máquina de alimentar a la derecha", ha denunciado la secretaria general de Podemos a través de 'X', Ione Belarra.

Por su parte, el secretario de organización y portavoz de la formación, Pablo Fernández, ha incidido en que la medida es "una auténtica vergüenza". "¿Nucleares? ¡No, gracias!", ha resumido, también a través de un mensaje en su perfil de 'X'.

Por otro lado, el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha definido también la decisión como una "vergüenza". "El Gobierno concede la prórroga de Almaraz con agosticidad y alevosía. Con ello vuela por los aires los planes energéticos que impulsan las renovables. Vergüenza del Gobierno PSOE/SUMAR", ha recalcado, también en 'X'.

La formación ha considerado "bochornoso" el anuncio y ha recalcado que no existe "ninguna razón" que justifique esta prórroga "absolutamente vergonzosa", que supone dar marcha atrás en los compromisos energéticos del Gobierno y romper con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Además, ha criticado que "una vez más, el Ejecutivo se someta a los intereses del oligopolio". "No hay forma alguna en que esto se pueda justificar dentro de un plan de transición verde y dentro de la ley de cambio climático. Sólo se justifica en el marco de otros intereses, los del oligopolio", ha indicado.

A juicio del partido ecologista, es "lamentable" que el Gobierno esté "alardeando constantemente" de Pactos de Estado climáticos cuando lo que hacen va en la dirección contraria. "Desde el principio tenían claro que iban a conceder esta prórroga. Han mentido, han roto el calendario de cierre nuclear y después de Almaraz, podrán venir todas las demás", ha indicado López de Uralde.

Para la formación, el Ejecutivo debería dar explicaciones "en su conjunto" ya que el cierre nuclear, cumpliendo el calendario pactado, estaba en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar. "Hoy, esto está roto y esperamos consecuencias", incide.