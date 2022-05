Podemos, ERC y Bildu pactan una enmienda a la Ley audiovisual para cambiar la definición de productor independiente

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Confederal de Unidas Podemos, ERC y Bildu han pactado una enmienda transaccional al texto del proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual para modificar de nuevo la definición de productor independiente de la ley, que se debate este jueves en el Pleno del Congreso.

La pasada semana la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso dio luz verde al dictamen de la ponencia del proyecto de Ley, que incluía una polémica enmienda socialista al artículo 110, que ha puesto en pie de guerra a los productores independientes españoles. El texto salio adelante con los votos de PSOE, Unidas Podemos, PNV y ERC, y el rechazo de PP, Vox y Junts, y la abstención de Bildu y Ciudadanos.

Depués de que el sector de la producción independiente llevará sus reivindicaciones, ya conocidas, al Festival de Cannes, Unidas Podemos, ERC y Bildu han presentado en plazo este miércoles una enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que vuelve a sustituir la palabra "dicho" por "un" en el artículo 110.

Con este cambio, "se considera productor independiente a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con uno o varios prestadores de servicio de comunicación audiovisual" y "a cambio de una contraprestación los pone a disposición de 'un' (con la enmienda del PSOE 'dicho') prestador del servicio de comunicación audiovisual".

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ya pidió ayer al PSOE que rectificase sobre la Ley Audiovisual, tras las críticas del sector del cine español por el tratamiento a los productores independientes y las cuotas femeninas.

Las asociaciones de productores de cine y audiovisual llevan toda la semana protestando por la enmienda del PSOE y han pedido este miércoles a los distintos grupos políticos que voten "en conciencia" y rechacen este jueves el texto del proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual.

En los últimos días, los productores han recibido el apoyo de varios políticos, entre ellos, el de los diputados de Unidas Podemos Antón Gómez-Reino, Pilar Garrido y Aina Vidal, que este mismo miércoles han asistido a la movilización 'En defensa del espíritu de la Proposición de Ley de fondo de compensación a las víctimas del amianto' frente a las Cortes, pese a que su grupo votó a favor del dictamen del proyecto de Ley, que incluía la polémica enmienda socialista.

Por su parte, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha afirmado que no van a votar a favor del proyecto. "De aquí a mañana, veremos si es no o es abstención", ha señalado el parlamentario gallego, que ha recordado que, entre otras cuestiones que no les satisfacen, la ley "deja a los pies de los caballos a las productoras independientes".

Respecto a ERC, con el que los socialistas han negociado la presencia del catalán en la Ley audiovisual, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, no quiso ayer avanzar el sentido de su voto en el pleno, mientras que el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, se mostró confiado "en sacar adelante" la ley ya que ofrecerá "garantías jurídicas" y ha tendido la mano al diálogo con "el objetivo de aprobarla".