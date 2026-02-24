Podemos pide en el Congreso implantar educación sexual en aulas, para PP "no aportan nada" y Vox cree que "adoctrinan"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido en el pleno del Congreso una proposición no de ley (PNL) para implantar educación sexual en todas las etapas del sistema educativo, desde Infantil hasta Bachillerato y FP, una medida que el Partido Popular considera que "no aporta nada nuevo", ya que "la LOMLOE y los reales decretos de enseñanzas mínimas ya recogen de forma expresa la educación afectiva sexual" mientras que Vox ha asegurado que la medida "adoctrina".

"Es una absoluta urgencia en un país en el que el acceso al porno ya está en los ocho años. Porque no es educación sexual o nada, es educación sexual o porno violento", ha defendido Belarra durante su intervención en la Cámara Baja.

En concreto, la formación 'morada' pide elaborar, en coordinación con las comunidades autónomas, un plan estatal de "implantación efectiva" de la educación sexual integral en el sistema educativo, desde la etapa infantil hasta el bachillerato y la Formación Profesional (FP).

También propone que la educación sexual sea "obligatoria, transversal y adaptada a cada etapa, con enfoque de género, derechos, diversidad y prevención de las violencias machistas", en colaboración con expertas en salud sexual, pedagogía feminista y "derechos LGTBIQA+".

La dirigente de Podemos ha denunciado que el Gobierno "todavía no ha impulsado" esta medida y la "ha metido en un cajón con todo el conjunto de políticas feministas". Por ello, ha trasladado al Ejecutivo una propuesta para que, con los impuestos a las plataformas de redes sociales que "extienden el odio, el machismo y la violencia", se pueda "blindar" la educación sexual obligatoria.

Belarra ha argumentado que la educación sexual "es libertad" y sirve para que las mujeres "recuperen el control sobre sus cuerpos" y para que los niños puedan "nombrar las distintas partes de su cuerpo, incluidos los genitales, para evitar las agresiones sexuales".

El PSOE también ha defendido la PNL afirmando que "la educación afectivo sexual integral no es un capricho, no es una moda y, desde luego, tampoco es una ideología". "Es salud pública, es prevención de violencias, es educación en igualdad y, sobre todo, es protección del alumnado", ha asegurado el diputado Víctor Gutiérrez durante el debate.

Gutiérrez ha insistido en que "cuando se habla de menores, se está de acuerdo en que proteger no es opcional", al tiempo que ha subrayado que "la legislación vigente ya establece obligaciones claras y el currículo ya incorpora educación para la salud y educación afectivo-sexual como elementos transversales".

"Hoy no estamos aquí para inventar nada, sino para hablar de algo mucho más sencillo que es garantizar que la ley se cumpla", ha señalado el diputado socialista, quien además ha acusado al PP y a Vox de querer "convertir la educación en una trinchera ideológica" y de entender estas cuestiones como "algo de adoctrinamiento ideológico".

En la misma línea, Sumar ha defendido la educación sexual integral como "una acción de salud pública que sirve para mejorar la salud sexual de las personas, el bienestar emocional y disminuir las violencias machistas, violencias sexuales y las violencias homofóbicas".

Sin embargo, el PP ha insistido en que Podemos "parece desconocer las propias normas que aprueban con su voto", como ha afirmado Elvira Velasco en su intervención, ya que, como ha indicado, "la LOMLOE y los reales decretos de enseñanzas mínimas ya recogen de forma expresa la educación afectiva sexual".

La diputada 'popular' ha criticado que la iniciativa de Podemos "no tiene nada de novedad" y que ya la presentaron "la legislatura pasada en diferentes comisiones, tanto en la de Educación y en la de Igualdad, incluso fueron aprobadas".

VOX ACUSA A PODEMOS DE "PERVERTIR Y CORROMPER"

Desde Vox, Blanca Armario ha acusado a Podemos de querer "pervertir y corromper" a los menores con su propuesta. "Esta obsesión de adoctrinar resucita de nuevo la apología de la desinformación que tanto le gusta", ha expresado en la Cámara Baja, al tiempo que ha afirmado que Podemos "no son defensores de nada". "Aquí, quien suelta violadores son ustedes", ha insistido.

Previamente, la líder de Podemos había advertido a Vox de que "ya no" funciona su discurso sobre que la propuesta de la formación morada trate de "adoctrinamiento" porque "la gente no es tonta" y se da cuenta de que son "los únicos que llevan pederastas en sus filas".

"Hace muy poquitos días tuvieron que cesar a sus responsables de redes por agredir y por acosar a menores de edad. Se dan cuenta de que ustedes son los defensores aquí, en España, de ese pedófilo, de ese agresor sexual condenado, de Donald Trump y su colega, el señor Epstein, y su isla de los horrores. Son ustedes los que defienden y protegen a los pederastas", ha aseverado Belarra.

Armario también ha criticado al PP por haber "mejorado con una enmienda una iniciativa de Sumar hace algunos meses en la Comisión de Sanidad, en la que proponía que se establecieran enseñanzas mínimas con respecto a la educación afectivo-sexual en todas las comunidades autónomas y formación del profesorado en materia afectivo-sexual".

"INVASIÓN COMPETENCIAL"

Por parte de Junts, Pilar Calvo, ha rechazado la PNL al considerarla "invasión competencial". "La PNL reclama un plan estatal para garantizar la aplicación efectiva del artículo 9 de la Ley Orgánica U-2023, que efectivamente establece que la educación sexual integral se implante en todas las etapas educativas, desde infantil hasta bachillerato y formación profesional. Un plan estatal que convierte la ley en una ley nacional", ha afirmado Calvo.

Desde Bildu, Isabel Pozueta ha afirmado que "leyes y mandatos sobran, lo que falta es voluntad política", ha asegurado, al tiempo que ha recordado que "la LOMLOE ya incluía la educación de afectivo sexual como parte del currículo educativo" y que "la LOPIVI incorporó la educación sexual dentro del marco de la prevención de la violencia".

El PNV también ha rechazado la iniciativa al considerar que "no respeta el marco competencial ni el autogobierno vasco y que pretende recentralizar las competencias", como ha dicho Maribel Vaquero en representación de la formación.

"Proponen una iniciativa en la que compartimos el fin y el fondo, pero no el cómo, ya que lo que proponen va más allá del fin, es decir, de garantizar el derecho a la educación sexual integral", ha insistido.