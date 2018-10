El PP admite negociaciones con el PSOE sobre RTVE pero no aclara si habrá acuerdo antes de la elección en el Senado

Publicado 03/07/2018 12:39:35 CET

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha reconocido que existen negociaciones entre el grupo 'popular' y el PSOE en relación a la renovación del Consejo de Administración de RTVE. Sin embargo, no se "atreve" a afirmar si habrá o no un acuerdo entre ambos partidos antes del Pleno que la Cámara Alta celebra esta tarde para elegir a los cuatro miembros del Consejo que le corresponden.

"Sé que compañeros del Congreso están hablando con el PSOE pero no me atrevería a pronunciarme si es posible ese acuerdo para esta tarde. No sería capaz de darle una contestación clara", ha precisado Barreiro este martes, en declaraciones a los medios.

Un posible acuerdo entre PP y PSOE facilitaría la elección en primera vuelta de los cuatro consejeros que debe nombrar el Senado. En esta primera ronda, los candidatos deben contar con el respaldo de dos tercios de la Cámara, una mayoría que alcanzan juntos 'populares' y socialistas. Si no hubiera acuerdo entre ambos, el PP tendría que negociar con Podemos y los grupos nacionalistas e independentistas del Senado.

Esta negociación sería inevitable, además, si la votación pasa a segunda vuelta en donde es necesaria la mayoría absoluta --que el PP tiene en el Senado-- pero el candidato deberá contar con el apoyo de cuatro grupos parlamentarios.

EL PP QUIERE QUE EL GOBIERNO RETIRE EL DECRETO

En esta situación se encuentra, precisamente el Congreso, que ayer no alcanzada el acuerdo de dos tercios de sus diputados. La Cámara Baja deberá celebrar este miércoles un nuevo Pleno en el que ya es válida esa mayoría absoluta con el apoyo de cuatro grupos parlamentarios.

Los candidatos propuestos por el PP para el Senado que serán votados por el Pleno este martes son José Luis Peñalosa, Carmen Sastre, María del Carmen Martín y Jenaro Castro, mientras que el PSOE ha presentado una lista pactada con Podemos y que cuenta con el apoyo del PNV. En este caso los candidatos son Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep-Lluis Micó y Juan Tortosa.

A pesar de las negociaciones que mantienen PP y PSOE, Barreiro ha mantenido el discurso de este lunes de su homólogo en el Congreso, Rafael Hernando, y ha señalado que, en todo este debate, "lógico y coherente" sería que el Gobierno "retire" el decreto ley aprobado el pasado 22 de junio para elegir al Consejo de RTVE en el plazo de 15 días.

Barreiro ha calificado este decreto de "un sinsentido, un atentado a la democracia, al respeto a la Constitución y a la propia institución de la RTVE".

En esta línea, ha denunciado que este intento de "tratar de gobernar RTVE a través de un acuerdo entre un par de grupos" es "un pago en especies" a los grupos parlamentarios que apoyaron a Pedro Sánchez para ganar la moción de censura, "más que por el interés de la RTVE".

PDECAT SE MANTIENE AL MARGEN

Por su parte, el portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluis Clèries, ha calificado de "surrealista" que PP y PSOE hayan llegado al día de hoy sin una "propuesta consensuada" para alcanzar los dos tercios de votos necesarios.

En este contexto, ha precisado que el PDeCAT, tal y como hizo este lunes en el Congreso, se va a mantener "al margen" porque "no hay acuerdo posible". "El Consejo de Administración de RTVE requiere consenso y ellos están mirando a otro lado", ha criticado. Asimismo, ha pedido "una disposición" a establecer "un diálogo abierto con Cataluña sin límites". "Viendo cómo el actual Gobierno está tratando los temas de Cataluña, en función de cómo vayan los temas de Cataluña, estaremos más dispuestos a colaborar o no".