El PP cree que el Gobierno no respeta la libertad religiosa en Navidad y Cultura recuerda que España es aconfesional

El PP ha denunciado este miércoles en el Pleno del Congreso que el Gobierno no está respetando la libertad de expresión religiosa de los españoles durante la Navidad y le acusa de retirar belenes y no felicitar a los cristianos. Desde el Ejecutivo han recordado a los 'populares' que su labor es ser "neutral" porque, según la Constitución, España es un Estado aconfesional.

Ha sido la diputada 'popular' Silvia Valmaña, la que ha reclamado, durante su intervención en la Cámara, el respeto por "las tradiciones navideñas de los españoles" y ha reprochado a los de Pedro Sánchez que no se hayan instalado belenes en los ministerios y otros edificios públicos y que estén siendo los funcionarios, según ha apuntado, quienes estén llevando los suyos.

LO DEL BELÉN DE RENFE, FUE CON RAJOY

Valmaña se ha referido, en este sentido, a "las noticias que decían que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, había prohibido un belén en Renfe" y que, posteriormente, "rectificó".

"La normativa para que no se pusiera el belén en Renfe es del 12 junio y hecha por el presidente de Adif. El Gobierno que tomó posesión el 7 junio cambió a la presidenta de Adif el 29, por lo tanto es una instrucción del señor Juan Bravo que fue nombrado por ustedes y que ha corregido el ministro Ábalos con buen criterio a petición de una orden religiosa", ha respondido el ministro de Cultura, José Guirao, ante estas acusaciones.

Guirao ha recordado a la 'popular' que España es un país rico en tradiciones, sobre todo a las que se refieren al patrimonio inmaterial, como la gastronomía, la música o el teatro, que son especialmente protagonistas en estas fechas. En este sentido, ha apuntado que "el Gobierno respeta, como es su obligación, porque así lo exige la Constitución, todas las tradiciones españolas y, desde luego, las navideñas".

SIN FELICITACIONES

Sin embargo, la representante del PP ha mostrado su "preocupación" porque el presidente del Gobierno haya usado un "felices fiestas" en su cuenta de Twitter, y no haya felicitado a los cristianos ni la Pascua ni la Navidad, cuando sí lo ha hecho con los musulmanes durante el Ramadán.

"No ponen el belén y no usan felicitaciones que hagan referencia a esa tradición cultural", ha criticado Valmaña, para señalar que el Gobierno está conculcando que "la libertad religiosa no es comparable con la libertad de los que no profesan ninguna religión".

Guirao ha rechazado esta acusación, señalando que la misma libertad que Valmaña tiene para decir lo que ha dicho en el Congreso la tienen los demás ciudadanos, y le ha recordado que el Ejecutivo debe ser "neutral" en este sentido porque, según la Carta Magna, España es aconfesional.

Aún así, ha reconocido que en los últimos días ha recibido una decena de 'christmas' del resto del Gobierno, con lo que los ministros también "cantarán villancicos" para celebrar la Navidad. "Creo que el villancico de esta Navidad va a ser 'martillo sobre martillo pilón, cantado por el Grupo Popular", ha bromeado.