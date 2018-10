El PP critica el plante de Ciudadanos en el Congreso durante la votación para elegir al Consejo de RTVE

Publicado 02/07/2018 19:25:23 CET

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS)

El PP ha criticado este martes el plante de Ciudadanos en el Congreso durante la votación para elegir al Consejo de Administración de RTVE, después de que la formación 'naranja' haya decidido no participar, descontentos con el procedimiento llevado a cabo. Además, los 'populares', han pedido al Gobierno que retire el decreto ley aprobado el pasado 22 de junio, sobre esta materia.

El portavoz del PP en la Cámara Baja, Rafael Hernando, ha defendido el respeto a las instituciones que mantiene su partido y que les ha llevado a presentar una candidatura para renovar RTVE a pesar de que el proceso les parece "ilegal e inadecuado". "Pero participamos, ni nos vamos de la Cámara, ni salimos huyendo cuando hay resoluciones que no nos gustan", ha apuntado, contrastando la actitud de su grupo con la del partido naranja.

"Tenemos el mandato que nos ha dado la ciudadanía, que es representar su voz y su presencia con el voto, y no estamos ni para salir corriendo, no para huir, ni para no participar. Como grupo mayoritario tenemos que estar a la altura de las responsabilidades incluso cuando alguien, como en este caso el Gobierno, perpetra este tipo de actuaciones inconstitucionales e improcedentes", ha señalado en declaraciones a los medios al término del Pleno.

Por otra parte, Hernando ha destacado el bajo apoyo que ha obtenido el PSOE en esta elección, con 150 votos. Una votación "fallida" que, a su juicio, "demuestra la debilidad de un Gobierno que ha obtenido apoyo para sacar adelante una moción de censura, pero que no tiene apoyo para sacar adelante sus propuestas en la Cámara".

UN DECRETO QUE DESPRECIA AL SENADO

Por ello, ha pedido al Ejecutivo que "retire" el decreto ley que es "claramente inconstitucional" y que pretende "alterar las mayorías del Congreso y especialmente las del Senado".

"Es un decreto que condiciona a las cámaras a obtener unos resultados, en base a la elección de unos consejeros, con un plazo limitado y una condición al Senado en el que se le desprecia claramente", ha apuntado, en relación al artículo del decreto en el que se determina que si la Cámara Alta --con mayoría absoluta del PP-- no llega a las mayorías requeridas, la elección de sus consejeros pasará al Congreso.

El dirigente 'popular' ha insistido en que si este texto del Gobierno sigue adelante, su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional. "Por eso le pido al Ejecutivo que reflexiones, que no tiene que estar pagando precios políticos de ningún tipo para hacer estas cosas", ha apuntado.