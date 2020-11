El PP denuncia "falta de ambición y presupuesto" de la Estrategia Nacional frente el Reto Demográfico

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha denunciado "falta de ambición y presupuesto" de la Estrategia Nacional frente el Reto Demográfico, presentada este viernes por la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera a las comunidades autónomas.

"Mucha palabrería, mucha estructura, mucho cargo, mucho asesor y ni una sola medida, ni una sola actuación, ni dinero en los presupuestos", ha criticado la secretaria de Agricultura y Despoblación del PP, Milagros Marcos.

A su juicio, este borrador del Gobierno "no dice dónde hay que actuar de forma prioritaria". "No están hechos aún, dos años después, los Mapas de despoblación sobre los que priorizar las actuaciones; no contiene medidas concretas, sino un listado de objetivos genéricos; carece de una planificación temporal", ha afirmado.

Además, ha subrayado que el borrador no tiene "dotación presupuestaria, sino el mandato de que cada administración pública invierta lo que quiera y haga lo que pueda" y ha lamentado que los Presupuestos Generales del Estado "solo recogen 18 millones de euros".

En comparación, Marcos ha asegurado que "el PP creó el comisionado para el reto demográfico, presentó las directrices de actuación y un presupuesto de 500 millones de euros hasta 2021 con propuestas claras: digitalización completa del territorio, fiscalidad diferenciada, ayudas ajustadas al coste de servicios, no de población, a la vivienda o el apoyo a las inversiones empresariales".